川普宣布國家緊急狀態、接管委內瑞拉油錢 美企120億債務恐「歸零」

美國總統川普（Donald Trump）於9日簽署一項行政命令，宣布國家進入緊急狀態，以確保委內瑞拉石油銷售收益免受法院或債權人扣押。白宮美東時間10日證實，此舉旨在將這筆資金保留於美國財政部帳戶中，用於推動美國外交政策目標，並協助委內瑞拉實現經濟與政治穩定，防止資金落入如伊朗或真主黨等惡意行為者手中。

而這也等同於強行將美資企業過去遭沒收資產的鉅額債務「歸零」，在能源產業界引發震撼。

宣布國家緊急狀態 石油收益列為「主權財產」

根據《路透》報導，川普引用的法律依據包括1977年《國際緊急經濟權力法》與1976年《國家緊急狀態法》。行政命令明確指出，存放在外國政府存款基金中的石油收益，即使由美國託管，仍屬委內瑞拉的「主權財產」，專供政府與外交用途使用，不應成為私人債權的主張對象。

廣告 廣告

《Axios》報導指出，白宮事實清單強調，若允許其他國家或債權人對這筆資金提出索賠，將嚴重損害美國的國家安全與外交利益。此舉被視為川普政府，在軍事逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，進一步掌控該國經濟命脈的關鍵一步。

康菲石油120億美元債務恐遭「註銷」

這項命令的簽署時機敏感，正值川普在白宮與埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）、康菲石油（ConocoPhillips）及雪佛龍（Chevron Corp.）等能源巨頭會面之後。據《路透》報導，康菲石油執行長蘭斯（Ryan Lance）在會中向川普表示，該公司是委內瑞拉最大的非主權債權人，因資產遭國有化而遭積欠高達120億美元。

然而，川普在會面對話中半開玩笑地回應：「這是一筆不錯的註銷（write-off）。」他更直言美國將「重新開始」，不會回溯過去的損失，因為那是「他們（企業）的錯」。這番言論加上隨即簽署的行政命令，顯示川普政府有意在法律層面築起防火牆，優先確保石油收益用於其認定的重建計畫，而非償還歷史債務。

儘管川普政府積極推動美企重返委內瑞拉，但產業界反應仍顯保守。埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）也在白宮會議上坦言，以目前的法律與商業架構來看，委內瑞拉仍是「無法投資」的狀態。

目前，雪佛龍是唯一持有特殊許可證、仍在委內瑞拉營運的美國大型油商。其他曾在該國擁有龐大資產的企業，如埃克森美孚與康菲石油，皆因過去資產遭查維茲（Hugo Chávez）政府沒收而撤離，並提起仲裁求償。如今川普的一紙命令，恐將讓這些企業追回損失的希望更加渺茫。

目標5,000萬桶原油銷售 收益用途由美方主導

為了穩定委內瑞拉局勢，川普政府計畫，透過出售委內瑞拉原油來挹注重建資金。根據《彭博》報導，首批目標為3,000萬至5,000萬桶，並將利用美國煉油廠的技術優勢進行提煉。這些銷售所得將被嚴格管控，旨在解決因長期制裁與管理不善導致的原油庫存積壓問題，並維持馬杜洛倒台後的資金流動。

川普隨後在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「我愛委內瑞拉人民，並且已經在讓委內瑞拉再次富裕與安全。」然而，這項強勢介入經濟分配的手段，勢必將引發與國際債權人之間複雜的法律攻防戰。