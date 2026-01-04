川普宣布委內瑞拉石油禁運 出口全面癱瘓

▲美國總統川普宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」，並封鎖所有進出委內瑞拉海域的受制裁油輪，使得委內瑞拉石油出口全面癱瘓。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，美國總統川普（Donald Trump）隨即宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」，並封鎖所有進出委內瑞拉海域的受制裁油輪，使得委內瑞拉石油出口全面癱瘓。川普表示，美國石油公司已準備好承擔進入委內瑞拉、投資並恢復該南美國家產量這項艱鉅任務。

根據路透社報導，在川普宣布對所有進出委內瑞拉水域、遭制裁的油輪實施封鎖後，四名知情人士透露，委內瑞拉的原油出口已跌至最低點，如今更因港口船長尚未收到核准滿載船隻啟航的申請，出口全面陷入癱瘓。

廣告 廣告

這一停擺發生之際，美國已將委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛及其妻子自首都卡拉卡斯帶走，並宣布將監督委內瑞拉的政治過渡。

川普於3日表示，對委內瑞拉的「石油禁運」已全面生效。

監測數據顯示，數艘近期已裝載、原定運往包括美國與亞洲在內目的地的原油與燃料油輪仍未啟航，另有部分原本等待裝載的油輪則空船離港。TankerTrackers.com指出，週六當天，該國主要石油港口何塞港（Jose）沒有任何油輪正在裝載。

消息人士與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，包括由PDVSA主要夥伴雪佛龍（Chevron）租用的油輪在內，若石油出口全面中止，可能會迫使該國加速削減油田產量，因為儲油槽，甚至用作浮動儲存的船隻，在近幾週內已迅速被填滿。

▲川普宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖。（圖／美聯社／達志影像）

川普計畫引進美國能源巨頭

不過川普也展現了極大野心，他在3日表示：「我們將讓美國非常大型、也是全球最大的石油公司進入，投入數十億美元，修復嚴重損壞的基礎設施，並開始為該國賺錢。」

雪佛龍是目前唯一在委內瑞拉油田運作的美國巨頭。而過去曾被前總統查維茲（Hugo Chavez）國有化資產的埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）等公司，也曾在當地有著悠久歷史。美國最大的石油業貿易團體——美國石油協會（American Petroleum Institute）於3日表示，正密切關注局勢發展。

萊斯大學（Rice University）貝克研究所拉丁美洲能源計畫主任蒙納迪（Francisco Monaldi）表示，若委內瑞拉出現任何潛在的石油開放，雪佛龍將立即成為受益最大的公司。不過，他也指出，其他美國石油公司將高度關注政治穩定性，並觀察營運環境與合約架構如何發展。

他說：「最有可能非常有興趣回去的公司是康菲，因為委內瑞拉欠他們超過100億美元，而若不重返該國，幾乎不可能拿回這筆錢。」他補充，埃克森美孚也可能回歸，但被欠金額較少。

蒙納迪指出，這三家公司不會擔心投資重油，因為美國對此需求極大，且他們對去碳化的關注相對較少。相比之下，歐洲公司對投資奧里諾科油林帶（Orinoco Belt）可能會較為猶豫。

委內瑞拉基礎設施殘破

不過有分析師指出，川普讓大型美國石油公司進入委內瑞拉、讓「石油重新流動」的計畫，將受到基礎設施嚴重不足的限制，而這需要多年時間與大量投資才能改善。

Third Bridge產業分析主管麥克納利（Peter McNally）表示：「委內瑞拉石油產業的現況仍有許多問題有待釐清，但可以確定的是，若要扭轉局勢，將需要數百億美元的投入，且至少需要西方大型石油公司持續投入十年以上。」

據美國能源資訊署（EIA）數據，擁有全球最大石油儲量的委內瑞拉，去年11月的石油出口量約為每日92.1萬桶；而在2000年時，其日產量曾高達320萬桶。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普出手抓馬杜洛！委內瑞拉現恐慌 民眾急囤物資、加油車隊綿延

美軍動員逾150架軍機突襲 數月布局成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

川普出手抓馬杜洛合法嗎？美軍行動引爭議 法律專家這麼說