川普宣布封鎖伊朗港口 嗆靠近船隻將立即全面消滅

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（國際中心／綜合報導）美國總統川普針對伊朗局勢再度強硬表態，宣布封鎖伊朗在波斯灣與阿曼灣的港口，並在「真實社交」平台發文警告，任何伊朗船隻只要接近美軍劃設的封鎖線，將立刻遭到摧毀，態度毫不留情。

資料照／美國總統川普。（翻攝自川普臉書）

美軍中央司令部宣布，封鎖行動自美東時間本週一上午10時起生效，所有進出伊朗相關港口的船隻不分國籍一律實施攔截。川普同時點名，任何向伊朗支付通行費、或對美國及民用船隻動武者，都將遭到徹底打擊。他強調，先前美軍刻意未對伊朗高速攻擊艇出手，並不代表容忍，此後態度將更為強硬。

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對此，伊朗軍方痛批美方此舉是「海盜行徑」，並警告若伊朗港口安全受到威脅，將對波灣鄰國港口採取報復行動，整個波斯灣與阿曼灣恐將陷入不穩。伊朗外交部長阿拉奇則表示，局勢仍有轉圜空間，伊朗希望透過外交途徑尋求解決，但強調不會在主權問題上讓步。

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