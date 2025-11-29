川普宣布將撤銷拜登「自動簽名機」代簽文件 批92％非親簽全數作廢

美國前總統川普昨（28日）宣布，將撤銷拜登任內所有使用「自動簽名機」代簽文件。（翻攝自The White House Flickr）

美國前總統川普昨（28日）在自家社群平台Truth Social發文表示，他將撤銷拜登任內所有使用「自動簽名機」代簽，而非「親自手簽」的行政命令與官方文件，他表示，這些文件即日起將不再具法律效力。

據CNN報導，川普宣稱，拜登任內約有92%的官方文件由自動簽名機簽署，並指這些文件是拜登周圍的「激進左派」團體操作，實際上剝奪了拜登對總統職權的控制。

他進一步警告，如果拜登沒有參與這個簽署過程，將以偽證罪追究。

廣告 廣告

不過，川普並未提出具體證據，說明哪些文件確實在沒有拜登授權下被簽署，也沒有說明他如何判定「92%」的來源。

此外，拜登陣營過去也多次公開否認所謂「幕僚代簽」或「掩蓋行為」，堅稱所有行政措施與決定都是由拜登總統本人授權並拍板。

更多鏡週刊報導

宏都拉斯大選在即！川普特赦前總統葉南德茲 放話「他」沒當選就切斷美國援助

香港大火／世紀惡火釀百人傷亡！ 建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

東南亞洪災逾300人罹難！民眾被迫在屋頂等待救援 太平間爆滿遺體放冷藏車暫存