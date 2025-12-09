川普宣布將簽署行政命令 阻止州級AI監管

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將試圖剝奪各州對快速成長的人工智慧（AI）產業進行監管的權力，他主張，集中的規則制定對於維持美國主導地位至關重要。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布將發布行政命令，試圖阻止州層級的監管。他說：「如果我們要繼續在AI領域領先，就必須只有一套規則。」

川普此舉是為了讓美國在全球AI工具的開發與控制競賽處於領先地位，這些工具預計將改變從經濟運作方式到軍事技術的一切。

然而，白宮正面臨國會以及川普「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營內部的高度懷疑，許多人對這項技術可能帶來的經濟與社會危害抱持警戒。

他們指出，民調顯示，人們對AI的擔憂日益增加，尤其是擔心就業或保住工作的年輕族群。

川普在貼文中寫道：「我們目前在競賽中擊敗所有國家，但如果50個州，其中許多是惡意行為者，都要參與規則和審批流程，那麼這種情況不會持續太久。」

「毫無疑問！AI將在萌芽期就被毀掉！我本週將發布單一規則的行政命令。」

目前不清楚這項行政命令的細節，但它可能引發更多政治反對與法律挑戰。

阻止各州各自為政的想法是由川普的AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）提出，並獲得AI領域最大參與者，包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳支持。（編譯：鄭詩韻）1141209