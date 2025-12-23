川普宣布將造「川普級」戰艦！配備核彈 目標建25艘

美國總統川普宣布打造「川普級」戰艦。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普在海湖莊園宣布，美國海軍將打造兩艘全新「川普級」戰艦，最終目標是要建造25艘。「川普級」戰艦將配備核子巡弋飛彈，還會加入AI人工智慧， 川普將親自參與設計。

美國總統川普宣布打造全球最大戰力海軍艦隊，並命名為「黃金艦隊」。在國防部長赫格塞斯、國務卿盧比歐及海軍部長費倫陪同下，川普強調這些新型戰艦將成為美國史上最大、戰鬥力是愛荷華級戰艦100倍的超級軍艦。計畫初期將立即建造2艘，短期內增加到10艘，最終目標達到20至25艘。這些軍艦將配備先進武器系統及人工智慧技術，川普特別表明這項計畫並非針對特定國家，而是為了透過實力確保和平。

川普在展示設計圖時表示，美國現在非常迫切需要新軍艦，因為部分艦艇已經老舊、疲乏甚至過時。他強調這些新戰艦每一艘都將成為美國史上最大戰艦，也是全世界有史以來建造過最大的戰艦，戰鬥能力將超越過去艦艇許多倍。川普說明這項計畫不是針對中國，他和中國以及習近平的關係都很好，而是為了應對未來可能出現的各種威脅，希望透過實力換取和平，最好永遠不必真正動用這些軍艦。

這些最新戰艦將配備極音速武器、電磁軌道砲、高能雷射武器，以及正在研發中的核子巡弋飛彈。川普特別提到，人工智慧將在這些新型戰艦中扮演重要角色，這些艦艇將會非常智能化，由人工智慧控制。他也表示，美國海軍將與他一起主導這些船艦的設計，因為他是一個非常講究美感的人。

海軍部長費倫表示，未來的川普級戰艦「勇抗號」將成為全球海洋史上規模最大、殺傷力最強、用途最廣，外型也最好看的軍艦。值得注意的是，美國空軍的下一代戰機F-47融入了川普作為第47任總統的數字，而這次重啟的戰艦建造計畫則以「川普級」命名，讓川普在美軍歷史上再添一項專屬印記。

