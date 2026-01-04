川普宣布將「接管委內瑞拉」學者揭美國戰略：自家後花園不讓中國侵門踏戶

即時中心／綜合報導

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國；美國總統川普也召開記者會，說明行動細節，並表示美國將「接管」委內瑞拉直至「權力安全交接」。學者分析，美國應會扶植親美的勢力，「因為現在是『親中=反美』，美國不可能放任自己的後花園給中國侵門踏戶。」不過反彈其實不會太大，因為當地人支持美軍介入的比例「比大家想的還多」！

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元在臉書發文，解析美軍針對委內瑞拉的軍事行動。他指出，毒品是表層的原因，深層的原因是要對中南美洲國家警示，他們在美中之間選錯邊「是會出事情的」。同時，委內瑞拉的原油現在都便宜賤賣給中國，使得中國在原油需求上跟美國掌握的石油市場脫鉤。

而美軍的行動，葉耀元認為這也是在昭告天下，擁有俄羅斯戰機跟中國雷達偵測系統後，「對於美國的直升機作戰有什麼抵抗的能力。」若委內瑞拉開始被美國控制，葉耀元表示，中南美洲可能會有往美國倒過去的骨牌效應。

葉耀元強調，重點是接下來會發生什麼事。「美國接管」跟「委內瑞拉民主化」是兩碼子事情，他指出，美國基本上只會扶植親美的勢力，但不會期望委內瑞拉可以在短時間內變成民主國家，「畢竟他們的經濟條件可能相對難支撐起自己的民主社會。」

另外，委內瑞拉的原油開採跟銷售會被美國控制，葉耀元認為，這會讓中國的石油進口以及在委內瑞拉的石油投資被大幅度影響。他更提到，當地人其實支持美軍介入的比例「比你想的還多喔」，所以接下來的反彈其實不會太大；而且重點是委內瑞拉國內的經濟與財政已經跟一灘死水一樣，期待美國可以稍微穩定狀況的人大有人在。「但美國應該不會花太多資源，頂多是交付下一任親美政府一個可以執行的經濟計劃。」

同時葉耀元更指出，現在譴責美國的國家，主要是俄羅斯、中國、古巴、哥倫比亞。「有沒有發現，除俄羅斯跟中國這兩個『邪惡軸心』，加上古巴及哥倫比亞之外，其他中南美洲國家都『安安靜靜的』？現在的狀況是，『親中=反美』，美國不可能放任自己的後花園給中國侵門踏戶的喔。」

