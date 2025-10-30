川普宣布對中關稅下調10%！明年4月訪中 曝稀土問題已「徹底解決」
美國總統川普（Donald Trump）今（30日）在南韓與中國國家主席習近平會晤後宣布，美國對中國輸美商品的關稅，將從現行的57%調降至47%。同時透露，他計畫在明年4月訪問中國，進一步推進雙方在貿易合作及其它重大議題上的討論。
據印度《經濟時報》報導，川普還聲稱，與中國在稀土材料問題上的爭議已「徹底解決」，並強調未來在供應與貿易上將「不再有任何阻礙」。川普表示，原本設定為1年的協議預期將延長，這被視為緩解美中2國在關鍵礦產領域緊張關係的重要一步。
在與習近平會談後，川普形容此次會面「非常棒」，並表示「做出了許多決定」。他宣布中國將立即開始購買美國大豆，雙方也已就多項重大議題達成共識。川普指出，自己很快將公布會談中討論的「幾項極為重要的事項」，並提到習近平已承諾將努力遏制芬太尼（fentanyl）流入美國的問題。
這場持續約1小時24分鐘的高層會談，是2位領導人6年來首次面對面會晤，也象徵雙方在最終敲定期待已久的貿易協議上取得進展。會談開始前，川普曾表示，美中「今天就能簽署1項協議」來結束長期的貿易戰。他還指出，雙方已在數個領域達成協議，「很快會完成更多」，這讓她充滿信心地認為，這次會面「將會非常成功。」
另一方面，據中國官媒《新華社》報導，習近平則透過翻譯向川普表示，2國貿易談判團隊「已在協議上達成基本共識」。川普回應：「我認為我們已經在許多事情上達成一致，現在還會再多一些。」
川普在會中形容習近平是「1位強硬的談判者」，但同時也是「1個偉大國家的偉大領導人。」習近平則表示，中國的發展與川普提出的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）願景「密不可分」，「作為中美關係的掌舵者，我們應該確保航向正確，讓中美可以共同承擔大國責任，攜手為2國和全世界的福祉，做出更多偉大且具體的貢獻。」
《日股》半導體漲、日經續創歷史高；鎧俠創新高

MoneyDJ新聞 2025-10-30 14:38:55 蔡承啟 發佈日經225指數30日以低盤開出後,指數就在平盤上下呈現震盪,之後因日本央行(日銀、BOJ)連6次會議未升息、日圓走貶,激勵日經指數漲幅擴大,最高漲至51,657點、刷新盤中歷史新高紀錄,不過因獲利了結、拖累日經指數漲幅收斂,終場小漲0.04%或漲17.96點,收51,325.61點,連續第2個交易日走揚、續創歷史收盤新高紀錄。 日銀30日宣布,將政策利率維持在0.50%左右水準不變,微升日本2025年度GDP預估。 東證股價指數(TOPIX)終場漲0.69%或漲22.55點,收3,300.79點,連續第2個交易日走揚。 東證Prime今日上漲家數1,126家、下跌家數430家、維持平盤家數56家。東證Prime今日成交額達10兆300億日圓。 就類股表現來看,全部33類股中、有27類股上漲,其中以非鐵金屬類股漲幅最大,其次依序為礦業、電力/瓦斯業和銀行業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統的報價顯示,截至日本股市30日收盤(台北時間14點30分)為止,日圓相對於美元匯率貶值0.16%至153.03日圓兌1美元;
