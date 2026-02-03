川普宣布對印降稅至18%再撤懲罰關稅 印度承諾停止採購俄油



美國總統川普週一宣布與印度達成重大貿易協議，美方將對印度商品關稅自原本50%大幅降至18%，並取消因購買俄羅斯石油加徵的懲罰性關稅，作為交換條件，印度承諾停止採購俄油、轉向購買美國能源與產品，並逐步將對美關稅與非關稅壁壘降至零。

路透社報導，美國總統川普2日宣布與印度達成1項貿易協議，將美國對印度商品的關稅自50%大幅下調至18%，作為交換條件，印度將停止採購俄羅斯石油，並降低對美國的貿易壁壘。

川普在與印度總理莫迪通話後在自家社群平台Truth Social上公布這項協議，並指出印度未來將改為向美國購買石油，甚至可能向委內瑞拉採購。

1名白宮官員向《路透社》表示，美方也將取消此前因為印度購買俄羅斯石油而加徵的25%懲罰性關稅。這項稅率原本疊加在25%的「對等關稅」之上。

川普補充表示，莫迪還承諾印度將「以更高水準購買美國產品（BUY AMERICAN）」，並將採購超過5000億美元的美國能源，包括煤炭，以及科技、農產品和其他商品。川普談及印度時說：「他們也將繼續推動，把對美國的關稅與非關稅壁壘降到零。」

根據世界貿易組織（WTO）數據，在川普重返白宮並於去年將美國關稅提升至兩位數水準之前，印度一直是全球關稅最高的國家之一，它的簡單平均關稅為15.6%，實際有效關稅為8.2%。

印度關稅稅率大致與亞洲接軌

川普在Truth Social上的貼文並未提供太多細節，包括較低關稅何時生效、印度停止購買俄羅斯石油的期限、貿易壁壘削減進度，以及印度承諾採購哪些美國商品等。

美國先前與日本、南韓等亞洲主要貿易夥伴達成的協議，通常包括對美國產業進行數千億美元投資的承諾，但此次印度協議並未提及具體投資計畫。Emkay Global經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）表示，這份協議讓印度「在關稅稅率上大致與亞洲同儕的15%至19%水準接軌」，並將消除印度出口與盧比匯率面臨的不成比例壓力。

自華府對印度加徵關稅以來，印度股市遭受重創，成為2025年新興市場中表現最差的市場之一，並出現創紀錄的外資撤離。

美國商界團體對此反應審慎且帶有批評。長期倡議與印度達成市場開放型貿易協議的美國商會表示，川普的宣布是朝此目標邁進的一步。美國商會執行長克拉克（Suzanne Clark）在聲明中說：「我們樂觀認為，這是邁向全面貿易協定的第一步，將解鎖更多民間部門合作機會，並期待檢視協議細節。」

1個名為「We Pay the Tariffs」、由超過800家小企業組成的聯盟則呼籲美國民眾不要慶祝，稱這項協議「相較2024年，對美國企業等同加稅600%」。該團體指出，當時美國對印度進口品關稅僅約2%至3%，如今將提高至18%，若印度未完全停止購買俄油，稅率還可能進一步上升。

印度才剛與歐盟達成貿易協議

莫迪在社群平台X上發文表示：「今天很高興與我親愛的朋友川普通話。很高興『印度製造』產品如今將享有18%的較低關稅。代表14億印度人民，對川普總統的這項美好宣布表達由衷感謝。」

印度貿易部長Piyush Goyal表示，該協議將使美印兩國經濟更加緊密。他在X上發文說：「這項協議為農民、中小微企業、企業家與技術勞工打開前所未有的機會，讓印度為世界製造、為世界設計、為世界創新，並將幫助印度從美國取得技術。」

這項協議簽署不到1週前，印度才剛與歐盟達成期待已久的貿易協議，該協議將按貿易金額計算，取消或降低96.6%的商品關稅。不過，歐盟的大豆、牛肉、糖、稻米與乳製品仍未納入降稅範圍。

川普政府正加速在美國最高法院裁決是否依《國際緊急經濟權力法》推翻川普「對等關稅」之前，與主要貿易夥伴完成框架協議。川普政府官員上月已與台灣達成協議，並表示無論法院裁決結果如何，這類協議都將持續推進，因為政府可依其他法律授權重新課徵關稅。

