川普宣布對歐洲多國課10%關稅！ 6月起提高到25%直到買下格陵蘭

美國總統川普。 圖:達志影像/美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今天宣告2月1日起將對丹麥、德國、英國、法國等8個歐洲國家出口到美國的商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。他並威脅，10%關稅將會於今年6月1日開始提高到25%，直到達成格陵蘭的購買協議為止。

根據美國CNN報導，川普17日在在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道，美國需要格陵蘭以保障國家安全，格陵蘭對於美國及全球安全至關重要，但丹麥的防衛能力明顯不足，而丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭近期都派部隊前往了格陵蘭，這個舉措對於全球的安全、生存及繁榮而言，是一個極其危險的局勢。

廣告 廣告

川普痛批：「這些國家正在玩火，將風險推高到無法承受也無法持續的程度。」並宣稱，為了保護全球和平與安全，他必須採取強而有力的措施，確保這個潛在的危險局勢迅速且明確地結束，因此他宣布，自今年2月1日起，將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭任何出口到美國的商品加徵10%關稅，

川普警告，如果美國未能就「完全及徹底購買格陵蘭」達成協議，這項關稅將自6月1日起提高至25%。川普昨天才表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並強調美國在國家安全方面迫切需要格陵蘭。他也說，華府正在跟北大西洋公約組織（NATO）討論此議題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普覬覦格陵蘭？丹麥北極司令強調：專注防範俄羅斯潛在行動

防美併吞 歐洲多國派兵進駐格陵蘭! 白宮：無法影響川普的決定