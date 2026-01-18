川普宣布對歐洲8國課10%關稅「上看25%」！直到買下格陵蘭 共和黨議員反彈、各國反應一覽

川普強調，美國尋求獲得格陵蘭島已有150多年，為了進一步取得控制權，將威脅對8個歐洲國家課徵最高達25％關稅，直到買下格陵蘭為止。圖／白宮臉書

格陵蘭島地理位置優越，擁有豐富的天然資源、蘊藏稀土金屬，又位於北極貿易路線，令美國總統川普（Donald Trump）多次以國家安全為由，加上實行「黃金圓頂」（Golden Dome）飛彈防禦計畫，呼籲美國應吞併格陵蘭；然而川普18日凌晨再度於自家真實社群「Truth Social」發文，稱美國尋求獲得格陵蘭島已有150多年，為了進一步取得控制權，將威脅對8個歐洲國家課徵最高達25％關稅，直到買下格陵蘭為止。

川普：2月1日起針對歐洲8國課10%關稅，6月1日起「稅率將提高到25%」

川普18日凌晨發文指出，自2月1日起，將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭徵收10%的關稅，6月1日起這些國家仍不讓步，稅率將提高到25%，直到達成協議為止；川普強調，多年來美國一直在補貼它們，現在「是時候讓丹麥回報我們了」。

歐盟：將破壞跨大西洋關係，並可能導致惡性循環

消息一出，引發格陵蘭島和丹麥多個城市反美抗議活動，歐盟各國大使也緊急召開會議，歐盟委員會主席烏爾蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席安東尼奧．科斯塔（António Costa）發布一份聯合聲明表示，歐盟與丹麥及格陵蘭人民團結一致，而川普新關稅「將破壞跨大西洋關係，並可能導致惡性循環」，強調歐洲將繼續保持團結、協調，並致力於維護其主權。

川普吞格陵蘭來硬的！各國反應曝：

丹麥：丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）指出，本週稍早才與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比奧（Marco Rubio）會晤，但川普的新關稅政策「令人意外」，雖然同意美國的觀點，鑒於北極不再是低緊張地區，丹麥需要採取更多行動，並與美國保持完全透明的溝通，加強推進相關工作。

芬蘭：芬蘭總統亞歷山大．斯圖布（Alexander Stubb）指出，盟友之間的問題應透過對話和共同規則解決「而非施加壓力」，強調「加徵關稅將損害跨大西洋關係，並可能導致惡性循環」，而「我們支持丹麥和格陵蘭島，歐洲各國團結一致」，重視領土完整和主權原則，將與美國持續對話。

瑞典：瑞典首相烏爾夫．克里斯特森（Ulf Kristersson）表示「我們絕不允許自己被勒索」，認為只有丹麥和格陵蘭才能決定相關問題。

德國：德國外交部發布聲明指出，正與其他歐盟成員合作，採取協調一致的因應措施。

法國：法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「任何恐嚇或威脅都無法影響我們」，強調不可接受「關稅威脅」，將諮詢歐盟夥伴意見。

英國：保守黨領袖凱米．巴德諾赫（Kemi Badenoch）表示，川普宣布對英國因格陵蘭島徵收關稅「是完全錯誤的」，將讓英國及美國民眾面臨更高的生活成本。

雖然川普堅稱用任何必要手段接管格陵蘭，不過共和黨國會議員認為，「這些關稅是不必要的、懲罰性的」是一個嚴重的錯誤，且對美國企業、美國盟友不利，強調盟友理應得到更好的待遇，美國人民也一樣，更可能因此物價攀升。

然而川普沒有具體說明對歐洲國家徵收的關稅性質，也沒有說明這10%的關稅是否於現有關稅上額外徵收；目前也尚不清楚這些新關稅將依據何種法律依據實施，或是最高法院是否賦予川普權力，使其能夠對特定國家徵收關稅作出裁決。



