川普宣布對部分AI晶片徵收25%關稅 輝達及AMD入列

路透社報導，根據白宮公布一份新的國家安全命令，美國總統川普將對特定人工智慧晶片徵收25%關稅，包括輝達H200晶片及超微（AMD）MI325X半導體，預定美東時間15日起生效。

根據路透社，川普政府根據1962年《貿易擴展法》第232條進行為期9個月的調查後發布這項公告，該調查主要是針對符合特定性能標準的高端半導體及其相關設備徵收關稅。華府希望透過關稅能鼓勵晶片製造商在美國生產，減少對台灣等地半導體製造商的依賴。

公告提到，美國目前只能完全生產所需的10%晶片，嚴重依賴外國供應鏈，這種依賴構成「重大經濟及國家安全風險」。公告提到，該稅率不適用於進口用於美國資料中心、在美國進行維修或更換、在美國進行研發、供新創公司使用、在美國用於非資料中心消費應用、在美國用於非資料中心民用工業應用、在美國用於公共部門應用，或用於商務部長認定有助於加強美國技術供應鏈或提高半導體衍生品國內製造能力的其他用途的受管制產品。

商務部長有權裁決AI晶片關稅豁免

根據公告，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）有廣泛的裁決權，可以給予更多的豁免。

川普在去年12月表示，因為北京「不合理地」追求晶片的主導地位，將對中國半導體進口徵收關稅，但會延到2027年6月。這是延續稍早前總統拜登的調查行動，針對中國向美國出口「經典」或較老舊技術晶片的不公平貿易行為，進行長達1年的301條款調查。

路透指出，之前外界密切關注哪些包含晶片的產品或受到關稅影響、關稅稅率如何，以及是否會有任何國家、產品或公司獲得豁免。川普政府15日的公告，再加上上個月的延期執行，顯示美國對晶片進口將採取比較寬鬆的做法。

川普政府本週才宣布，在台灣生產的晶片若是要售往中國，像是輝達要賣給中國的H200晶片，必須先繞到美國接受第三方實驗室的測試。當晶片進入美國時，就會被徵收25%關稅。

