川普宣布已活逮馬杜羅夫妻 委內瑞拉副總統強烈譴責美國

一聲爆炸巨響劃破委內瑞拉的夜空，隨之升起的濃濃黑煙，彷彿預告這個南美國家政權正在迎來重大動盪，美國總統川普證實，美方已逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫妻，並已將兩人押送出境。

美國總統川普說道，「我們將管理這個國家，直到我們能進行安全妥善，且審慎地完成政權轉移。」

美方表示，拘捕行動歷經數月規劃與演練，事前已掌握馬杜羅的生活細節與行蹤，川普全程關注行動，並形容美軍打擊精準，也在自家「真實社群」發布照片，畫面中馬杜羅身穿運動服、戴著眼罩。對此，美軍高層也進一步說明行動細節。

廣告 廣告

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）說明，「部隊於美東標準時間1月3日凌晨3點29分在水面上航行，船上載有被起訴人員，馬杜羅和他的妻子都已登上了硫磺島號。」

不過委內瑞拉方面強烈譴責這場深夜行動，副總統羅德里格斯表示，這是前所未有的軍事侵略，為兩國關係留下極其嚴重的汙點，並強調委內瑞拉不會成為任何帝國的殖民地，主權不容侵犯。

委內瑞拉副總統羅德里格斯表示，「委內瑞拉人民和這個國家，最清楚的一點是，我們永遠不會再做奴隸，永遠不會再成為任何帝國、任何形式的殖民地。」

全球各地許多民眾在第一時間走上街頭，有支持美方、也有反對的聲音，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）公開支持美國行動，墨西哥、中國、智利、巴西等國政府則相繼發聲譴責。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）提及，「今天是委內瑞拉，明天就可能是其他任何國家。」

美國和委內瑞拉的對峙從2025年持續至今，川普指控馬杜羅政權涉及毒品恐怖活動，要求馬杜羅下台，並從去（2025）年9月起，多次在加勒比海針對疑似販毒船隻發動攻擊，美國司法部指出，馬杜羅面臨毒品恐怖主義陰謀等針對美國的罪行，已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

更多公視新聞網報導

襲擊毒品裝載碼頭 川普證實首度攻擊委內瑞拉本土

美軍2週內2度攔截油輪 委國控美是國際海盜將提告

川普對委國總統下達離境通牒 委國人民集會喊保衛總統

