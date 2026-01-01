川普宣布延後1年上調家具關稅 白宮：與貿易夥伴談判富成效

美國總統川普。路透社



美國總統川普週三（12/31）簽署公告，將進口櫥櫃、浴室櫃和軟墊家具加徵關稅的決定再延後一年，理由是美國正持續與貿易夥伴進行富有成效的談判，以解決木製品進口的「對等貿易」和國安問題。

白宮網站顯示，川普（Donald Trump）援引1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act of 1962）第232條，將原定2026年1月1日上路的櫥櫃、浴室櫃和軟墊家具關稅稅率上調計劃，再推遲一年實施。

然而，根據2025年9月25日公告，對進口櫥櫃、浴室櫃和軟墊家具徵收的25％關稅仍然有效。

1962年貿易擴張法第232條允許總統可基於國家安全理由，對進口商品加徵關稅，稅率和期限均不設上限。

公告稱，川普總統意識到，過度依賴外國木材及其衍生產品，可能會危及美國的國防能力、建築業和經濟實力，而外國政府的補貼和掠奪性貿易行為，已經削弱美國木製品產業的競爭力。

公告強調，有鑑於目前有關木製品進口的談判正在取得成效，川普延後提高關稅，以便與其他國家進行進一步談判。

美國商務部此前根據232條款進行調查，發現木製產品進口數量威脅到國家安全。川普去年9月29日據此簽署公告表示，將對進口木材徵收10％關稅，並對進口廚櫃、浴室櫃和軟墊家具徵收25%關稅。

川普曾多次以國家安全威脅為由，援引232條款對鋼鐵、鋁、銅和汽車進口加徵關稅。美國商務部亦正在對半導體、藥品、商用飛機、風力發電機、機器人、無人機系統等產品展開調查。

