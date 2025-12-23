川普宣布建造大型戰艦 稱威力將提升百倍

排水量接近6萬噸的密蘇里號用遠低於現有科技水準的大砲，砲轟外星人入侵的大軍，拯救地球人類，當然這只能存在於虛幻的電影情節裡。不過現實中的美國海軍正準備在總統川普的指引下，建造新一代的超級戰艦。

美國總統川普（Donald Trump）表示，「我們曾有大型戰艦，但這些更大，它們比以前的戰艦百倍的強而有力，這些尖端科技戰艦將是最具殺傷力的水面戰艦比我們現有潛艦的戰力更強。」

美國海軍現役的水面戰艦最大的要算是排水量9000多噸的神盾驅逐艦了，艦上除了5英吋的大砲，主要武裝來自90到96個垂直發射器，可彈性配備防空飛彈、反潛火箭以及戰斧巡弋飛彈等等。

廣告 廣告

而計畫中的超級戰艦排水量預計超過3萬5000噸，與神盾艦相同的垂直發射器多達128個，可搭配現有的各型飛彈。

另外還有12個特別的發射器CPS，用來配備射程涵蓋全球、配備核彈頭的超高音速巡弋飛彈，大砲則包括已經研發多年的電磁軌道大砲，彈頭威力相當於4.8公斤的C4軍用炸藥。

川普政府另一個如意算盤是，藉著重振本土的造船業與鋼鐵業，讓美國國內的製造業得以重現生機。

川普認為，「它們有助於維持美國的軍事優勢，重振美國的造船產業，讓美國的敵人望而生畏。」

自從二次大戰後期以來，以航空母艦為核心搭配其他戰艦維持海戰空中優勢的做法，已經是美軍行之有年的慣例。21世紀初期登場、排水量1萬5000多噸的朱瓦特級驅逐艦原本被寄予厚望，但因預算與進度問題被迫取消。因此當美軍內部出現打造超級戰艦的爭論，反方就認為這是浪費資源，無助提升海軍戰力。

更多公視新聞網報導

川普自認已讓物價回穩 宣稱「美國處於黃金時代」

逾50國欲與美談判關稅 川普：每年付大錢否則免談

