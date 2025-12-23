川普宣布建造「川普級」戰艦 親自參與設計史上最強海軍火力

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）22日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），宣布啟動一項雄心勃勃的海軍擴張計劃，建造全新「川普級」（Trump-class）戰艦，以強化美國海上霸權。川普強調，他將親自領導戰艦設計工作，自稱「非常注重美學」，並將與美國海軍密切合作，確保這些戰艦成為史上最大、最快且火力最強的表面作戰艦艇。首批兩艘戰艦將於近期開工，總計畫預計擴充至20至25艘，作為「黃金艦隊」（Golden Fleet）核心部分。

該計畫顯示美國自1994年以來首次重啟戰艦建造，目的在取代老舊艦艇並應對全球潛在威脅。川普表示，新戰艦將配備「史上最大口徑火炮」及核武海基巡航導彈（SLCM），火力將比以往任何戰艦強大100倍。首艘領艦命名為「無畏號」（USS Defiant，BBG-1），排水量估計達3萬至4萬噸，超過朱瓦特級（Zumwalt-class）驅逐艦的2倍大小，吃水深度約7.3至9.14公尺，船員編制650至850人。

根據預想規格，這款戰艦將整合先進武裝系統，包括：一具重型垂直發射系統用於大型高超音速武器、兩個常規垂直發射系統、一門電磁軌道炮、兩門127毫米艦炮、多具激光武器、AN/SPY-6雷達、128具MK-41垂直發射單元（VLS）、12枚常規高超音速打擊導彈，以及一門5吋艦炮。推進系統採用柴油電力混合，可能搭載勞斯萊斯MT-30燃氣渦輪機及整合式電動驅動，最高航速預期超過現役艦艇。額外設計包括定向能量武器及32兆焦耳軌道炮選項，能獨立作戰、融入航艦打擊群，或領導戰鬥行動群，具備指揮有人及無人平台能力。

「川普級」戰艦計畫核心焦點之一，是川普將親自參與設計，他表示將確保戰艦不僅具備毀滅性火力，還擁有美觀外型。美國海軍部長約翰·費蘭（John Phelan）指出，建造過程將涵蓋全美各州部件生產，使用美國鋼材並引入國際合作，預計每艘造價達100億至150億美元。這不僅將創造大量就業機會，還將運用機器人技術加速生產。分析師預估，艦艇可能衍生15,000至50,000噸變體，最多建造12至13艘，並配備大型高超音速導彈發射管。

這項「黃金艦隊」計畫還包括取消星座級（Constellation-class）護衛艦項目，轉而開發更小型靈活巡邏護衛艦，基於海岸防衛隊的傳奇級（Legend-class）。川普強調，「黃金艦隊」計畫將使美國海軍擁有史上最多噸位及火力在建艦艇，足以對抗所有潛在對手，而非僅針對中國。船廠分布於密西西比州英戈爾斯（Ingalls）、緬因州巴斯鐵工廠（Bath Iron Works）等地，將刺激經濟並強化本土製造。

軍事專家表示，雖然戰艦在現代海戰中角色轉變，但川普的計畫象徵美國重返大艦巨炮時代，預期引發全球軍備競賽討論。海軍改革同時涵蓋水面艦隊採購調整，打造更具殺傷力的海上力量。

根據了解，全新「川普級」戰艦計畫，艦級以總統本人命名，但首艦（領艦）卻命名為「無畏號」（BBG-1），而非慣例中的「川普號」（USS Trump），打破美國海軍長久以來的艦艇命名傳統。分析認為可能反映川普避免直接以在世總統命名個別艦艇的爭議，同時保留艦級整體致敬；此命名選擇雖打破慣例，但有助避開國會與公眾對「活人命名艦艇」的批評，同時強化川普對海軍現代化的個人印記。軍事專家表示，未來美軍艦艇可能更傾向象徵性名稱而非直接人格化。

