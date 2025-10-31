川普宣布恢復核試驗 白宮稱為確保國安
美國總統川普在飛往釜山與習近平會面前透過社群發文，指示五角大廈與對手等量恢復核試；副總統范斯（J. D. Vance）受訪強調，測試是為確保核武庫長期維持效能的一環。
美國副總統范斯回應，「我們一直與關係不太融洽的國家密切合作，努力限制核擴散。總統將繼續致力於此，但確保我們擁有的核武庫正常運作，是美國國家安全一個重要的部分，這正是測試機制的一部分。」
學者指出，美國雖可依賴超級電腦、雷射與其他先進技術維持核武庫可靠度；但若選擇核試爆或擴大動態測試，也可能被解讀為向俄、中發出強烈戰略訊號，推動新一輪核競賽。
美俄擁全球9成核武、中國增加最快 瑞典報告示警核軍備競賽升溫
戰略與國際研究中心主任威廉絲分析，「如果美國想對俄羅斯或中國發出強烈訊號，表明他想重返核競爭，或許會研發出新武器，然後基於這些原因，可能也會希望恢復核試驗。」
聯合國重申當前核風險「已高到令人擔憂」，強烈呼籲各方避免任何可能導致誤判、升級，並造成災難後果的行動，並強調核試在任何情況下都不應被允許。
聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）呼籲，「如秘書長所說，我們絕不能忘記過去80年來進行的2000多次核武試驗所造成的災難性後果。在任何情況下，都絕不允許進行核試驗。」
全球目前有9國擁核，近9成彈頭集中在美、俄兩國；中國持續擴編，英法維持中等規模，印巴相互牽制，以色列與北韓則為區域不確定因素。
美國科學家聯盟主任克里斯騰森（Hans Kristensen）指出，「目前有9個國家擁有核武，但絕大多數，幾乎90％都在俄羅斯和美國的軍火庫中。」
威廉絲認為，「如果美國恢復核試驗，其他核武擁有國也可能仿效，從中獲益最大的國家將是中國。」
專家提醒，一旦禁止核試爆的禁忌被打破，其他擁核國恐跟進，中國歷來核驗次數較少，可能在新一輪測試中獲得相對更大的數據紅利，進一步加劇軍備競賽風險。
二戰後仍有逾2千次核試爆 誰來承擔輻射的代價？【圖解】
