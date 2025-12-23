川普宣布打造20至25艘「川普級」戰艦系列！宣稱威力將強大百倍

美國總統川普於美東時間22日宣布，政府將計畫建造1個全新的「川普級」（Trump-class）戰艦系列。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日宣布，政府將計畫建造1個全新的「川普級」（Trump-class）戰艦系列，該級戰艦將比過去任何戰艦都更大、更快，且「威力強大百倍」，目標在於鞏固美國的海軍霸權。

據《路透社》報導，川普宣稱，該計畫將以2艘新艦為起點，作為擴編後「黃金艦隊」（Golden Fleet）的一部分，最終將擴大建造20至25艘全新戰艦。

美國海軍部長費蘭（John Phelan）也指出，這項造艦計畫完成後，將使美國在建造中的艦艇「無論在總噸位或火力上，都將超越歷史上任何時期」。他補充，這些戰艦的零組件將在美國所有州分別製造。

費蘭表示，這些戰艦不僅將配備美國軍艦史上「最大的火砲」，同時還將搭載可由海上發射、具備核武能力的巡弋飛彈，首艘新型戰艦將被命名為「挑戰號」（USS Defiant，名稱取自《星艦迷航記》中虛構的星艦）。

除了全新的戰艦級別之外，「黃金艦隊」還設想增加其他類型戰艦的數量。川普指出，其中包括美國海軍先前已宣布、體型較小但更為靈活的全新巡防艦級別。

