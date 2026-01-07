川普宣布接收委內瑞拉石油 油價持續走低

在美國總統川普(Donald Trump)表示，委內瑞拉將向美國交付數百萬桶石油後，油價今天(7日)持續走低。

自從川普3日下令空襲卡拉卡斯(Caracas)把委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)拉下台，並表示華盛頓將治理這個國家、同時要求「全面取得」其關鍵資源以來，油價就一直劇烈波動。

但油價6日盤中一度下跌2%，在川普宣布最新發展後，油價今天跌幅約1%。

川普6日在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶遭制裁的石油。川普說，這些石油將以市價出售，出售獲得的資金將用於造福委國人民和美國。

分析師表示，這些石油出貨降低了卡拉卡斯因為儲存量能有限不得不減產的風險，緩解了對供應的憂心，但也補充說，這項商品價格前景走低。

在石油輸出國家組織及其盟友(OPEC+)同意增產之後，原油市場庫存依然良好。

委內瑞拉坐擁全球約五分之一的石油儲量，但觀察家指出，包括基礎設施破敗、油價走低、以及政治不確定等多項問題，委內瑞拉要快速增產將難有作為。 (編輯:柳向華)