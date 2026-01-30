川普宣布提名華許接任聯準會主席 進一步強化對貨幣政策掌控



美國總統川普30日透過社群平台宣布，提名曾經擔任聯準會理事、對於降息一事與川普抱持相同立場的華許，在現任聯準會主席鮑爾於5月卸任之後接掌該職務，外界認為此舉將使川普對貨幣政策的影響力進一步擴大，不過華許的任命案仍必須由聯邦參議院表決確認。

路透報導指出，川普（Donald Trump）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，表示自己與華許相識已經有很長一段時間，因此「我毫不懷疑他將成為聯準會（Fed）有史以來最偉大的主席之一，甚至有可能就是那最偉大的一位」，並強調華許「就是『完美人選』，永遠不會讓大家失望」。

聯準會超然地位恐遭破壞 穩定全球金融市場能力弱化

報導表示，聯準會長期以來都被視為全球金融市場的穩定力量，主要原因之一，便是該機構不受美國政治影響，擁有高度的獨立性，然而川普自從就任以來，對聯準會的獨立地位構成嚴重威脅，且在本月稍早，美國司法部更是對即將卸任的主席鮑爾（Jerome Powell）祭出刑事調查，使其有可能會在任期結束後，決定繼續擔任聯準會理事，成為川普左右貨幣政策的重要阻力。

在去年8月時，川普就已提名原本擔任白宮經濟顧問的米蘭（Stephen Miran）出任聯準會理事，成為川普推動激進降息政策的打手，並且祭出手段，試圖迫使另1名理事庫克（Lisa Cook）去職，如果此計得售，川普將寫下美國總統解雇聯準會理事的首例。

報導指出，華許除了是1名律師之外，同時也是史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institute）的傑出客座研究員（distinguished visiting fellow），他對於川普施壓聯準會降息的作法表達贊同，並且批評聯準會低估了受到人工智慧（AI）驅動的生產力，抑制通膨成長的潛力。

