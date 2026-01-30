川普宣布提名華許為聯準會下任主席 讚其為「完美人選」

川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任下一任聯準會主席。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間30日透過社群平台Truth Social宣布，他將提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接任下一任聯準會主席一職，稱對方是「絕對不會讓大家失望」的完美人選。

川普在貼文中表示：「我認識華許很久了，我毫不懷疑他將會成為聯準會史上最偉大的主席之一。他簡直就是完美人選，恭喜華許。」

現年53歲的華許擁有史丹佛大學與哈佛法學院的學歷背景，並在經濟與金融領域表現出色。2006年，他在僅35歲時即被任命為聯準會理事，是該機構歷來最年輕的理事之一，任期橫跨2006年至2011年，包括2008年全球金融危機期間。

廣告 廣告

在華爾街與政策圈，華許過去一直被認為是通膨政策的「鷹派」代表，但近來態度明顯轉趨寬鬆。他在近幾個月曾公開表示，聯準會應該更積極地調降利率，與川普「低利率促進經濟成長」的主張一致，外界普遍認為他此舉是為了呼應川普的經濟政策方向。

川普30日也在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時，盛讚華許是理想的聯準會領袖。他表示：「華許聰明、能幹、強勢、年輕，而且相貌出眾，他是大家心目中的理想人選。」川普還補充說：「這完全不是意外，他是最合適的人選，成績優異、來自最佳學府，簡直是全方位的人才。雖然外貌不重要，但他確實也有外貌優勢。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補