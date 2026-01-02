川普宣布撤回國民兵！揚言犯罪率若飆升將再回來
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間去年12月31日表示，他的政府將撤回部署在芝加哥、洛杉磯與波特蘭的國民警衛隊（National Guard，又稱國民兵），但他也在社群媒體放話，若犯罪率再度上升，聯邦部隊「將會回來。」
上述城市的地方領導人以及民主黨人士表示，該部署行動曾遭遇法律挫敗與挑戰，根本沒有必要執行，並指控川普政府濫用聯邦權力，誇大零星暴力事件，以合理化派兵進駐的決定。
身為共和黨人的川普則表示，在洛杉磯、芝加哥、華盛頓特區、曼菲斯與波特蘭部署部隊，是為了打擊犯罪，並保護聯邦財產及人員免於示威者的威脅。
川普寫道：「我們正在將國民警衛隊撤離芝加哥、洛杉磯與波特蘭，儘管犯罪率因為這些偉大的愛國者駐守而大幅下降，而且正是因為這個原因，才會出現這樣的結果。」
他接著寫道：「但當犯罪再度飆升時（而這只是時間問題），我們將會回來，而且或許會以1種截然不同且更強硬的形式回來！」
負責審理各城市對該部署提出訴訟的法官，一再裁定川普政府逾越其權限，並指出無任何證據支持「必須動用部隊來保護聯邦財產免受示威者威脅」的說法。
川普發表上述聲明前不久，聯邦上訴法院於12月31日裁定，川普政府必須將數百名加州國民警衛隊士兵的指揮權，歸還給加州州長紐森（Gavin Newsom）。
美國聯邦最高法院（U.S. Supreme Court）則在12月23日阻止川普在伊利諾州（Illinois）部署國民警衛隊的企圖，該裁決削弱了他向其他州派兵的法律基礎。
法院指出，總統接管國民警衛隊的權力，很可能僅適用於「例外情況」。法院多數意見在1份未署名的命令中表示：「在這個初步階段，政府未能指出任何能讓軍方在伊利諾州執行法律的權力來源。」
反對川普部署國民警衛隊的地方領導人亦在12月31日表示，正是這些法律挑戰，迫使他結束在相關城市的派兵行動。紐森辦公室還諷刺稱：「川普社群上的長篇大論，如同『你沒有開除我，是我自己辭職』的政治表演。」
在川普宣布撤軍後，芝加哥市長強森（Brandon Johnson）辦公室於社群媒體上分享2025年的數據，指出該市當年暴力犯罪數量創下十多年來新低，較2024年下降了21.3%。
川普自6月起開始部署部隊，意圖取締反對其強硬移民政策的示威活動。他也以自己身為總統、對美國首都所擁有的特殊權力為由，向華盛頓特區派兵並接管地方警力，回應他所稱的犯罪氾濫情況，儘管地方犯罪統計數據顯示情況並非如此。近幾個月來，由於相關訴訟使部隊部署陷入不確定狀態，軍方官員已逐步縮減並降低派兵規模。
