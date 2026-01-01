川普宣布撤芝加哥等3地國民兵 稱地方犯罪率已大幅下降

洛杉磯拘留中心外國民兵集結守備的場面，短期內暫時不會再看到。

美國CBS主播指出，「在一連串法律受挫之後，川普總統暫時放棄派國民兵去芝加哥及其他主要城市。」

去年6月，川普以打擊犯罪和協助聯邦部門驅逐非法移民為由，開始在洛杉磯等地部署國民兵。

美國總統川普表示，「芝加哥現在簡直是地獄。」

記者詢問，「對芝加哥有決定了嗎？」

川普回應，「我們會進駐 只是還沒說何時。」

國民兵過去都由各州州長指揮，總統是否能直接調度引發非議，民主黨籍地方首長更直指川普越權加擴權，紛紛告上法院。但川普堅持他是在幫忙。

川普提到，「許多州長包括民主黨州長，都在請求我們支援，我不知道問題到底在哪裡，如果我是民主黨州長，我會說『只要能降低犯罪，誰幫忙我都接受。』」

從洛杉磯、波特蘭到芝加哥，川普在司法攻防戰中一路吞敗，共和黨籍的田納西州州長雖然支持川普派國民兵，但法院不挺同樣進不了；法院下令洛杉磯國民兵12月15日前撤離街頭，芝加哥和波特蘭國民兵甚至從未上街執勤就宣告退場，就連司法部想要翻案也遭最高法院駁回。川普31日終於宣布撤走洛杉磯等3地的國民兵，但強調原因是打擊犯罪有成。

美國新聞主播報導，「他在社群媒體貼文中表示，犯罪率下降要歸功於這些部署。但國民兵其實從未在芝加哥、波特蘭或洛杉磯街頭巡邏過。」

川普堅稱若非聯邦出手，洛杉磯三城早就完蛋，他揚言國民兵遲早會強勢回歸。

CBS主播說，「川普總統還說若犯罪率再次飆升，聯邦政府會更強勢回歸。」

專家分析，城市治安是川普第二任期的核心政策，部署國民兵更是他在移民和犯罪問題上的核心手段，只要川普政府認為鐵腕維安能為期中選舉創造政治利多，聯邦與地方的權力衝突恐怕難以避免。

