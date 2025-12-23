川普宣布新型戰艦計畫 擴編「黃金艦隊」
記者賴韋廷／綜合報導
美國總統川普22日公布「川普級」戰鬥艦（Battleship）建造計畫，除將擔負「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫的戰力中堅；這款配備電磁砲、導能武器，排水量超過3萬5千噸的巨艦，將成為除航空母艦之外，美國在二戰後建造的最大噸位水面作戰艦艇。
「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，川普是在國防部（戰爭部）部長赫格塞斯和海軍部長費蘭陪同下，共同宣布這項計畫，預計首艦將命名為「挑戰號」（USS Defiant，BBG-1），而海軍將採購2艘並於2030年正式動工，後續總數可望上看25艘；用於替代原先規畫的新一代飛彈驅逐艦DDG(X)方案。
根據公布資訊顯示，「川普級」排水量超過3萬5千噸，艦長約256至268公尺、寬32至35公尺、吃水深度7至9公尺，航速超過30節（約時速56公里），艦組員總數約650至850人。動力系統將採用燃氣渦輪與柴油引擎，而艦艉飛行甲板與機庫則可操作V-22「魚鷹」傾斜旋翼機，同時預留未來新一代垂直起降航空器運用彈性。
此外，該級艦選用最先進的AN/SPY-6型「防空暨飛彈防禦雷達」（AMDR）；並配備「海基核巡弋飛彈」（SLCM-N）、12管「傳統迅速打擊」（CPS）極音速武器，與128管Mk41垂直發射系統；副武裝包括1門32兆焦耳（32MJ）電磁砲、2門Mk45型127公厘艦砲和2座300或600千瓦（kW）級雷射導能武器；以及2座「海公羊」（SeaRAM）近迫武器系統、4座Mk38型30公厘鏈砲遙控武器站、4座Odin導能武器系統和2座無人載具反制系統（Counter UxS Systems），具備強大戰力。
美國海軍指出，「川普級」戰鬥艦將在航艦打擊群中擔負整合防空與飛彈防禦（Integrated Air and Missile Defense）任務，或搭配水面作戰支隊（SAG）遂行水面戰與反潛作戰；其同時具備長程極音速戰略打擊能力，並可作為艦隊指管中樞，統籌作戰行動，作戰能力上足以全面壓制對手，承擔美軍新世代海上力量核心。
川普宣布推動新型「川普級」戰鬥艦計畫，將成「黃金艦隊」戰力中堅。（達志影像／美聯社）
「川普級」戰鬥艦將取代原先規劃的新一代飛彈驅逐艦DDG(X)計畫。（取自美國海軍網站）
「川普級」戰鬥艦排水量超過3萬5千噸，作戰能力遠超美軍現役艦艇。（取自美國海軍網站）
「川普級」戰鬥艦除執行傳統的防空與打擊任務以外，也可成為艦隊指揮中樞，統籌管理作戰行動。（取自美國海軍網站）
