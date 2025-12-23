川普宣布新「川普級」戰艦 打造美國海軍黃金艦隊

綜合法新社與路透社的報導，美國總統川普(Donald Trump)22日宣布了建造新型「川普級」(Trump-class)戰艦的計畫，這些戰艦將更大、更快、且比以往任何戰艦「強大100倍」，旨在鞏固美國海軍的主導地位。該計畫將先建造兩艘船艦，作為擴建後的「黃金艦隊」(Golden Fleet)的一部分。

川普是在美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)和海軍部長(U.S. Navy Secretary)費蘭(John Phelan)的陪伴下，於佛羅里達州的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)做出此一宣布，同時附近還展示著計劃中的高科技戰艦的照片。以其名字為戰艦命名，這項榮譽通常授予卸任的美國領導人。

廣告 廣告

川普表示，該計畫最終將擴大規模到包含20至25艘新船艦，這些船艦的排水量將介於3萬到4萬噸之間，並裝備飛彈和大砲，以及仍在研發中的武器，例如雷射武器和極音速飛彈。川普說：「它們將攜帶目前正在研發中的核彈頭海基巡弋飛彈。」

海軍部部長費蘭也表示，計畫擴建的戰艦最終將使「建造中的戰艦噸位和火力都超過歷史上任何時期」，並補充說，其零件都在美國各州生產。費蘭稱，這些戰艦將不僅將配備美國戰艦有史以來「最大的火砲」，還將攜帶核彈頭海基巡弋飛彈。首艘新戰艦將命名為「勇抗號」(USS Defiant)。

川普說，除了新的戰艦等級，「黃金艦隊」還計畫將增加其他類型戰艦的數量，包括美國海軍(U.S. Navy)先前宣布的更小、較靈活的護衛艦。

世上最強大的艦隊

川普作此宣布的前幾天，美國海軍才公佈了另一項新型船艦的計畫，亦即稱為FF(X)的巡防艦，海軍稱其將「補足艦隊中更大、多功能任務的戰艦」。

費蘭當時表示，FF(X)巡防艦將基於造船廠「杭廷頓英格爾斯工業公司」(HII)的現有設計，該設計目前已用於美國海岸防衛隊(United States Coast Guard)，目標是讓首批新型巡防艦能在2028年以前下水。

新的巡防艦計畫公佈前，費蘭在11月下旬宣布，6艘計畫中的「星座級」(Constellation-class)巡航艦將取消4艘，而已在建造的2艘船艦則正在「進行審查」。

就海軍船艦數量方面，華盛頓已顯著落後北京，且今年稍早一份提交給美國國會的報告指出，美軍官員和其他觀察家都對中國的造船速度表示擔憂。

川普22日表示：「我們將恢復美國作為主要造船強國的地位。」他並補充說：「我們將確保美國有世界上最強大的艦隊，且在長遠的未來仍是如此，而戰艦將發揮引領作用。」 (編輯:柳向華)