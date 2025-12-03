川普宣布暫停19國移民申請！ 禁令未來恐再擴大

美國華府上週發生國民兵遭槍殺案，震驚全美！川普總統2號宣布，即刻暫停來自19個被列為「高風險國家」的所有移民申請，且將啟動全面性的回溯審查。對此美國土安全部長諾姆相當支持，甚至建議將禁令進一步擴大。

美國兩名國民兵上週在華府街頭遭槍擊之後，川普政府反移民立場更趨強硬，2號祭出更嚴厲的移民管制措施，即刻暫停19個被列為「高風險國家」的所有移民福利申請，包括綠卡跟入籍審查，就連拜登政府任內入境的移民，也將啟動全面性的「回溯審查」。

美國兩名國民兵上週在華府街頭遭槍擊。圖／美聯社、路透社、CNN

國土安全部長諾姆也相當支持川普的行動，在社群平台X上發文，甚至建議把禁令進一步擴大，「我建議對所有該死的國家實施全面旅行禁令，這些國家一直在向我們國家輸送殺人犯、寄生蟲和福利依賴者。我們的先輩用血、汗和對自由的堅定熱愛建立了這個國家，而不是讓外國侵略者屠殺我們的英雄，榨乾我們辛苦賺來的稅款，或是奪走美國人應得的福利。」

國土安全部長諾姆建議把禁令進一步擴大。圖／翻攝自諾姆@X

川普2號在白宮記者會上更是火力全開，他不但形容索馬利亞移民「臭氣熏天」，還認為他們「從地獄來到這裡只會抱怨，除了發牢騷之外什麼都不做，我們不歡迎他們留在我們國家」，還痛批索馬利亞裔的眾議員歐瑪是「垃圾」，言論引發軒然大波。

