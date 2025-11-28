川普宣布永久拒絕第三世界國家移民 停發福利津貼給非公民

美國總統川普週四發表感恩節談話。路透社



美國總統川普週四（11/27）宣布將永久暫停接受來自第三世界國家的移民申請。他同時指責前朝用納稅人民的錢補貼外來移民，是導致美國福利制度敗壞的原因，所以未來將停止對非公民發放福利津貼。

川普在週四感恩節這天在社群媒體Truth Socia發文表示，美國人民對外來移民太有善心，讓他們享受納稅人花錢建立的福利制度。川普指責過往的移民政策「侵蝕許多人的所得和生活條件」，所以他宣布：「我會永久性暫停來自第三世界國家的移民申請，好讓美國制度恢復健全。」

廣告 廣告

他在發文中聲稱，數以千計的索馬利亞難民已經「奪下」明尼蘇達州。明州街頭充斥著索馬利亞幫派，而「我們了不起的人民只能把自己鎖在家裡」，希望不會遭受攻擊。

川普還說，他會阻止向「非公民」發放福利津貼，且威脅取消「破壞內部和諧」者的公民身分，「遣返曾被起訴、構成公眾安全和不接受西方公民文化者」。

一名阿富汗籍難民週三（11/26）在白宮附近持槍攻擊兩名國民兵，其中一名女兵不幸傷重身亡。川普週四宣布女兵死訊後不久，發出上述長文改革移民政策。目前尚不清楚川普所說的政策何時生效。

更多太報報導

川普與高市通話細節曝光 日媒：要日本別回應中國挑釁

真要開戰？川普：很快就會從陸地上打擊委內瑞拉毒梟

【更新】阿富汗籍難民槍擊2國民兵朝恐攻偵辦 其中一女兵傷重不治