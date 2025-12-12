川普宣布泰柬同意停止戰鬥 泰總理阿努廷未提停火

2025年12月12日，泰國總理阿努廷在曼谷與媒體談話。路透社



美國總統川普週五（12/12）與泰國和柬埔寨總理通話後，宣布兩國已同意「全面停止交火」。不過泰國總理阿努廷稍早僅表示，與川普的通話「很順利」，但未提及兩國同意停火。

川普（Donald Trump）在自家社群平台Truth Social發文，表示他與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話，「他們已同意自今晚起全面停止射擊，並恢復我與他們簽訂、在馬來西亞傑出總理安華（Anwar Ibrahim）協助下最初達成的和平協議。」

廣告 廣告

川普宣稱：「兩國都已準備好迎向和平，並繼續與美國進行貿易。」

不過，阿努廷（Anutin Charnvirakul）稍早僅對外表示與川普的通話「很順利」，但並未提及已和柬埔寨達成停止戰鬥的協議。

阿努廷說，他已要求川普敦促柬埔寨停止敵對行動、撤軍並清除地雷。他說：「我向川普總統解釋，我們並非對柬埔寨的侵略者，而是在反擊。」

阿努廷表示，川普想要停火，「我告訴他，請轉告我們的朋友，不要只是口頭說停火，而是要告訴全世界『柬埔寨會停火、撤軍，並移除他們所埋設的所有地雷』。他們必須先讓我們看到行動」。

柬埔寨政府發言人則尚未回應總理洪馬內（Hun Manet）與川普通話一事。洪馬內曾在8月宣布提名川普角逐諾貝爾和平獎。

泰國與柬埔寨自週一（12/8）起在長達817公里的有爭議邊界互射火箭與砲彈，是7月發生5天衝突以來最激烈的交火。7月的衝突是在川普致電兩國領袖後達成停火。

根據兩國統計，本週的衝突至少造成20人喪生、260多人受傷。雙方互指對方再度引爆戰火。住在邊境的兩國民眾，已有數十萬人被迫逃離家園。

川普已多次表示自己應該獲頒諾貝爾和平獎。他週四曾讚揚自己是全球和平推手，宣稱自己「已解決8場戰爭」，也相信能讓泰柬恢復停火。

更多太報報導

最大金主Meta恐收回支持 台灣事實查核中心面臨營運危機

2026年APEC會議11/18-19中國深圳舉行 主辦發表「中國年」標誌

高市「台灣有事」答詢或為脫稿發言 官房長官：立場並未改變