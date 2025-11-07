川普宣布減肥藥大降價 藥廠高層「突當場昏倒」白宮記者會喊卡

川普宣布「美國人買減肥藥再也不用破產」時，站在他身後的諾和諾德醫療主管芬德雷突然昏倒。（圖／路透社）

美國總統川普（Donald Trump）6日宣布，已與兩大製藥公司美國禮來（Eli Lilly）與丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，將大幅降低廣受歡迎的GLP-1類減重藥物價格，適用於政府的「醫療照護」與「醫療補助」計畫，以及自費購藥的民眾。未料，在場1名諾和諾德高層突然暈倒在地，使記者會一度中斷。

川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布，已和藥廠諾和諾德的「Wegovy」，以及禮來的「Zepbound」，達成大幅調降GLP-1減重藥售價的協議。根據美國政府說法，這筆降價將使美國人的平均每月藥費降至149至350美元之間（約新台幣4,600至10,900元），相較目前直接銷售每月500美元（約新台幣15,500元）、零售價高達每月1000美元（約新台幣31,000元），可望大幅降低民眾負擔、擴大用藥可及性。

廣告 廣告

不過禮來執行長瑞克斯（David Ricks）正在記者會上發言時，站在川普身後諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）忽然昏倒。醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人歐茲（Mehmet Oz）等官員立即上前協助，把芬德雷的腿扶好讓他躺在地上，白宮醫療小組迅速應對，記者則被請出會場。

對此，川普也從座位起身關心，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實此事，並表示「一家公司代表昏倒了，但預期將完全康復。」記者會重新開始後，川普指出，該名主管只是「頭有點暈」，休息過後狀況良好。

川普宣布「美國人買減肥藥再也不用破產」時，站在他身後的諾和諾德醫療主管芬德雷突然昏倒。（圖／路透社）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

粿粿出軌證據瘋傳「裸擁王子」 徵信社揭真相：不要見獵心喜

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜