川普宣布減肥藥降價記者會 賓客突然兩眼發直倒地

美國總統川普在白宮橢圓辦公室舉行記者會時，一名賓客突然不支倒地。路透社



美國總統川普週四（11/6）在白宮準備宣布減肥藥降價的消息時，站在他背後的一名賓客突然暈倒在地，記者會也因此延後舉行。

川普週四在白宮橢圓辦公室舉行記者會，宣布和兩大藥廠達成協議，調降減肥藥的價格。正當禮來（Eli Lilly）執行長瑞克斯（David Ricks）在川普旁邊準備發言時，他發現站在背後的一名賓客狀況不對，並對著他問：「你還好嗎？」

緊接著，這名穿著黑西裝、銀灰色領帶的白髮男子突然不支倒地，旁邊的美國公共醫療計劃負責人歐茲醫生（Mehmet Oz）立刻上前幫忙，白宮人員則是要求記者離開橢圓辦公室。

約1小時後，記者會重新舉行，暈倒的男子已不在現場。川普向媒體表示，暈倒的男子是製藥公司邀請的一位嘉賓，他「有一點頭暈」。川普說：「你們看到他倒下來了，但他沒事。他們把他送出去了，現在有醫師在照顧他，但他沒事的。」

禮來執行長瑞克斯隨後也在記者會上證實，暈倒男子是他請來的嘉賓。瑞克斯說：「高登（暈倒男）是禮來邀請今天一起到白宮的賓客，他突然頭暈。如果你們來過橢圓辦公室就知道，會站立頗長時間，且空氣又有點太熱。在此感謝白宮醫護人員，他們做得很棒，而他現在狀況很好，沒什麼好擔心的。」

這天，川普政府宣布與禮來（Eli Lilly）與諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，將擴大聯邦醫療保險（Medicare）對熱門減重藥物 Zepbound 和 Wegovy 的涵蓋範圍，並降低其價格。這些藥物屬於GLP-1受體促效劑，需求激增但每月500美元（約1萬5500元台幣）的藥費高昂，且保險給付有限。根據協議，聯邦醫療保險（Medicare 將從明年起為肥胖治療提供這些藥物的給付；若獲批准，新推出的口服版本每月價格可能降至149美元（約4615元台幣）。

