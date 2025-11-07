川普宣布減肥藥降價！ 藥商高層白宮突昏倒

藥商高層在白宮橢圓形辦公室昏倒。（圖／達志影像美聯社）

美國不少糖尿病和肥胖藥物，一個月就要花費超過1000美元，美國總統川普這回宣布，和製藥公司達成協議，未來購買特定品牌的瘦瘦針，一個月不超過350美金。美國衛生部長小甘迺迪表示，肥胖是美國慢性疾病的頭號肇因，而這些都是救命措施。然而在川普談話時，有藥商高層突然昏倒，白宮緊急出動救護。

美國總統川普近日宣布與製藥公司達成重大協議，將大幅降低糖尿病和肥胖藥物的價格，使特定品牌瘦瘦針的月費不超過350美元，遠低於目前超過1000美元的費用。美國衛生部長小甘迺迪強調，肥胖是美國慢性疾病的首要原因，這些藥物實為救命措施。此次協議還包括聯邦醫療保險與補助計畫將涵蓋減重藥物，以及明年一月推出政府折扣藥價網站。然而，在白宮舉行的宣布活動中，一位藥商高層突然昏倒，緊急送醫。

川普總統在宣布中表示，他已與禮來和諾和諾德兩家製藥巨頭達成協議，下調熱門糖尿病與抗肥胖藥物的價格。根據協議，聯邦醫療保險Medicare和聯邦醫療補助Medicaid將開始涵蓋減重藥物，同時明年一月將上線名為「TrumpRX.gov」的政府網站，提供折扣藥價服務。川普表示該網站將允許消費者直接購買這些藥物，並對網站命名使用他的名字表示認可，認為成果相當不錯。

作為協議的一部分，禮來和諾和諾德兩家公司承諾將在美國設廠生產藥物。禮來公司計劃投資270億美元，而諾和諾德將投資100億美元。不過，川普對這些投資金額似乎不太滿意，他在談話中表示這些投資「只是小意思」，並強調需要將生產帶回美國。

禮來公司在後續聲明中補充，根據與川普政府達成的協議，三年內他們將不會被徵收關稅。在談話中，川普再次強調關稅對美國國家安全的重要性，但首次承認美國民眾可能多少負擔了部分關稅。當被問及是否認同美國人民付關稅的說法時，川普表示他不完全認同，但認為民眾「可能付了點什麼」，同時強調從整體來看，美國人民從中獲得了巨大益處。

這場在橢圓形辦公室舉行的活動進行約半小時後，諾和諾德公司高層芬德利突然昏倒，導致活動中斷。川普立即起身表示關切，媒體人員被請出橢圓形辦公室。事後，白宮發言人李威特向外界說明，經白宮醫療團隊檢查和救護後，這名公司代表狀況良好。

