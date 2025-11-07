川普宣布減肥藥降價 藥廠高層現場突然暈倒

▲川普總統6日在白宮召開記者會、宣布有關減肥藥降價事宜時，現場1名藥廠高層不知何故，突然暈倒，川普也起身探看對方狀況。（圖／擷取自白宮YT）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），當地時間6日在白宮召開記者會，宣布已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）、禮來（Eli Lilly）達成協議，大幅降低其暢銷減肥藥的價格，不過當天在記者會上發生小插曲，1名藥廠高層不知何故突然暈倒，周邊人連忙上前攙扶，記者會因而中斷。

綜合美媒報導，過去聯邦醫療保險被禁止報銷減肥藥，但現在川普與藥廠達成的協議，將讓聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）受益人，從2026年開始享有折扣，降低GLP-1類藥物的價格和使用門檻。

川普政府也將在明年1月推出名為「TrumpRx.gov」的網站，讓消費者直接以折扣價購買。原先每月花費逾1000美元的Wegovy和Zepbound減肥藥，未來將降至每月245美元；即將上市的口服版本藥物價格更將壓低至每月149美元。

不過在川普記者會進行之際，在場1名男子突然暈倒，當時他就站在川普左後方不遠處，一旁的人見狀趕緊上前攙扶，白宮醫療人員也立刻上前協助，就連川普也離開座位，上前探視。

等記者會恢復進行後，川普解釋對方只是有點頭暈，在經過醫生檢查、治療後已無大礙。

最初有報導聲稱，昏倒的人是諾和諾德的全球品牌主管管芬得萊（Gordon Findlay），但《福斯新聞》事後引述諾和諾德聲明，表示該場記者會，該公司只有執行長杜斯塔爾（Mike Doustdar）與美國業務執行副總裁摩爾（Dave Moore）出席。

