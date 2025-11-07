川普宣布減肥藥降價 製藥公司代表突暈倒嚇壞眾人

美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室舉行的減肥藥降價計劃發表，不料卻發生小插曲。一名男子突然在川普身後暈倒，導致活動一度中斷。當時該男子正站在川普身後，突然失去意識倒下，幸被附近兩人及時接住，避免了直接倒地的情況。

一名男子在橢圓形辦公室暈倒，川普在一旁關心情形。（圖／美聯社）

事發當時，川普正坐在總統辦公桌前主持活動。在賓客暈倒的瞬間，醫療保險和醫療補助服務中心主任奧茲（Mehmet Oz）立即衝上前去提供協助。奧茲和其他工作人員迅速對該男子進行照護，同時現場的記者和攝影師被要求離開房間，以便醫療人員進行處置。

白宮發言人李威特隨後發表聲明表示，這位暈倒的男子是代表參與減肥藥降價協議的其中一家公司出席活動，「白宮醫療小組迅速採取了行動，這位先生目前情況良好」。當記者被允許重新進入會場時，川普也向在場人士表示那名男子「沒事」。

製藥大廠禮來公司（Eli Lilly）董事長兼首席執行官里克斯（David Ricks）進一步證實，暈倒的人是禮來公司的一位客人，目前情況已經穩定。里克斯解釋道：「如果你去過橢圓形辦公室，就會知道在那裡要站很久，而且很熱。我很高興地告訴大家，白宮醫療團隊做得非常出色，他現在情況很好，所以沒什麼好擔心的。謝謝大家的關心。」

據了解，此次活動是川普政府宣布與禮來、諾和諾德達成協議，降低許多美國人減肥藥價格的重要場合。這已不是橢圓形辦公室首次發生類似事件，今年四月，同樣是奧茲醫生參與的一場活動中，因其孫女突然暈倒而被迫中斷，顯示白宮活動中的長時間站立和室內環境可能對某些參與者造成不適。

