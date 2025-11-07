川普宣布減重神藥變平價！藥廠高層當場暈倒

美國總統川普今（7）日宣布，與禮來及諾和諾德達成協議，將大幅調降藥物價格，適用於政府醫療計畫及自費民眾。記者會進行中，諾和諾德高層突暈倒，會議暫時中斷。 圖：翻攝自FOX新聞畫面

[Newtalk新聞] 美國總統川普今（7）日宣布，與禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）兩大藥廠達成協議，將大幅調降旗下暢銷藥物價格，涵蓋政府的「醫療照護」與「醫療補助」計畫，也適用於自費民眾。然而，記者會進行中，諾和諾德一名高層突發暈厥，導致會議暫時中斷。

川普指出，這筆協議將使美國民眾的平均每月藥費從目前每月500美元（約新台幣15,500元）降至149至350美元（約新台幣4,600至10,900元），有望大幅減輕民眾的負擔，擴大藥物可及性。

然而，宣布這一協議的記者會在白宮橢圓形辦公室進行時，卻發生驚慌一幕。在川普發言時，站在他身後的諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）突然暈倒，會場氣氛瞬間緊張。醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人歐茲（Mehmet Oz）等官員立即上前協助，並將昏倒的芬德雷扶至地上，白宮醫療小組迅速處理。記者被請出會場，並暫停會議。

隨後，川普起身表示關心，並由白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實，芬德雷已經清醒並預期完全康復。會議重新開始後，川普表示該名主管只是「頭暈」，並補充道，經過休息後他已經恢復良好。

