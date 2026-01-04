川普宣布生擒馬杜洛...蕭上農點5重點：門羅主義復活、川普「說到做到」的訊號、法律依據的模糊性...
美國總統川普（Donald Trump）昨（3日）在白宮召開記者會，宣布美軍在2日晚間，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動軍事突擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Celia Flores）。對此，INSIDE 創辦人蕭上農今（4日）指出，這場記者會有幾個值得關注的重點，包含「門羅主義的復活」、「川普『說到做到』的訊號」、「法律依據的模糊性」等。
川普3日於白宮召開記者會，宣布美軍在前一晚（2日）對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動軍事突擊，成功逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。他表示，這場代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事行動，沒有任何美軍陣亡，也沒有損失任何軍事設備。
川普表示，這是自二戰以來，最令人驚嘆的軍事行動之一，並宣布美國將暫時管理委內瑞拉，直到能夠進行「安全、適當且審慎的權力移交」。直於為什麼要對委內瑞拉動手？川普說明這次行動的正當性，列舉馬杜洛政權對美國造成的多項威脅，包括毒品走私、派遣幫派入境、竊取美國石油資產，以及在西半球引入敵對勢力。
毒品問題是川普最強調的理由之一。他指出，馬杜洛個人主導了一個名為「Cartel de las Solas」的販毒集團，向美國輸入大量致命毒品，導致數十萬美國人死亡，且馬杜洛夫婦早在 2020 年，就遭紐約南區聯邦法院起訴，面臨毒品恐怖主義相關罪名。
川普表示，美國海軍已經攔截了 97% 從海上進入美國的毒品，而這些毒品大多來自委內瑞拉。川普也提到，「幫派問題同樣嚴重」，馬杜洛政權將委內瑞拉監獄和精神病院中的危險罪犯送往美國，其中最惡名昭彰的是「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）幫派。
川普說，這個被稱為「世界上最糟糕的幫派之一」的組織，在美國多個城市犯下綁架、強姦、酷刑和謀殺等罪行。川普特別提到了 12 歲的 Jocelyn Nungary，她在休士頓被該幫派成員綁架、性侵並殺害，遺體被丟棄在一座橋下。
川普續指，「石油資產」也是關鍵議題。他表示，美國企業在數十年前建設了委內瑞拉的石油產業基礎設施，但在前幾任政府期間被委內瑞拉強行沒收，這構成了「美國歷史上最大規模的財產竊盜之一」。他批評過去的總統沒有採取行動，反而去打「一萬英里之外的戰爭」。
而有關後續美國將如何處理委內瑞拉，川普強調，美國會「管理」委內瑞拉，直到能夠進行適當的權力移交。對於記者提問，「誰會管理委內瑞拉？」川普指著身後的官員說道，「在一段時間內，就是站在我後面的這些人」。
川普點出，如果美國現在就撤離委內瑞拉，讓其他人接管，可能會重蹈過去數十年的覆轍，他不願冒險讓另一個不把委內瑞拉人民利益放在心上的人掌權。川普也透露，「石油產業重建是核心計畫」。
川普表示，委內瑞拉的石油基礎設施已經腐朽不堪，產量只有應有水準的一小部分。美國將派遣大型石油公司進入，投資數十億美元重建基礎設施，「這些投資將從石油收益中償還，而委內瑞拉人民將是最大受益者」。他強調，美國不會為此花費任何成本，因為地下的石油財富足以支付一切。
川普續指，委內瑞拉副總統黛西·羅德里格茲（Delcy Rodriguez）在馬杜洛遭捕後，已宣誓就任總統。美國務卿盧比歐（Marco Rubio）也與她進行通話，「她表示願意配合美國的要求」。不過，川普點出，羅德里格茲是馬杜洛任命的，在國內缺乏支持和尊重，「很難成為真正的領導人」。
至於在野黨領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多（Maria Corina Machado），川普表示，「不會支持她回國領導」。他認為，她同樣缺乏國內的支持基礎。而當記者追問美國會管理委內瑞拉多久？川普沒有給出明確時間表，只說「需要一段時間來重建基礎設施，並確保國家走上正軌」。他說，可能需要一年左右的時間。
同時，川普也在記者會上，點名中南美洲國家，並發出警告。針對哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）表示，「不擔心遭受馬杜洛類似命運」，川普回應，「他有古柯鹼工廠，他在製造古柯鹼並送進美國。所以，我堅持我之前說的話，他必須小心點」。
針對古巴，川普表示，這是一個「正在衰敗的國家」，由「無能、老邁的人」管理。川普說，美國想要幫助古巴人民，也想幫助那些被迫離開古巴、現在住在美國的人。盧比歐也補充，古巴實際上「殖民」了委內瑞拉的安全系統，馬杜羅身邊的保鏢和情報人員很多都是古巴人，「如果我住在哈瓦那，在政府裡工作，我至少會有一點擔心」。
對於以上記者會內容，INSIDE 創辦人蕭上農提出幾個值得關注的重點。第一、「門羅主義（Monroe Doctrine）的復活」，蕭上農說明，川普在記者會上提到，這次行動可以追溯到200多年前的門羅主義，但美國已經「大大超越」了它。
川普開玩笑說，有人把它叫做「Donro 主義」。蕭上農表示，「無論名稱為何，這次行動清楚表明，川普政府將積極維護美國在西半球的主導地位，不允許外國勢力介入」。
第二、「『說到做到』的訊號」，蕭上農點出，盧比歐和美國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）都在記者會上強調，川普是一位「行動派總統」。盧比歐說，「第 47 任美國總統不是玩家。當他說要做某件事，當他說要解決某個問題，他是認真的」。蕭上農認為，這次行動被定位為對全世界的警告，「不要和這位總統玩遊戲」。
第三、「法律依據的模糊性」，蕭上農指出，從記者會內容來看，這次行動的法律基礎似乎是 2020 年對馬杜羅的聯邦起訴書，將行動定性為「逮捕被起訴的逃犯」。他表示，雖然盧比歐強調，這本質上是一次執法行動，國防部是在支援司法部，「但對一個主權國家發動軍事攻擊來逮捕其總統，在國際法上顯然存在巨大爭議」。
第四、「後續發展的不確定性」，蕭上農提及，美國表示將「管理」委內瑞拉，但具體如何運作仍不清楚。蕭上農說，川普提到會有一個團隊與委內瑞拉人合作，石油公司會進入重建基礎設施，「但關於政治安排、選舉時程、軍事存在規模等關鍵問題，都沒有明確答案」。
第五、「這是一個歷史性的時刻」，蕭上農表示，無論各方如何評價這次行動的正當性，它都標誌著美國外交政策的重大轉變，「其後續影響將在未來數月甚至數年內持續發酵」。
