川普宣布終止美伊會談！籲伊朗民眾奪回國家：援助正在路上

美國總統川普。（圖／達志／路透社）

根據《美聯社》報導，美國總統川普（Donald Trump）13日公開表示，基於伊朗政府對國內示威者的暴力鎮壓，他已取消與伊朗官員的一切會談計畫，並在社群平台喊話伊朗民眾「援助正在路上（HELP IS ON ITS WAY）」。

川普在社群平台Truth Social發文呼籲：「伊朗愛國者們，繼續抗爭，奪回你們的機構！」並強調「記下那些殺人者與施暴者的名字，他們將付出代價」。他同時透露，未來將不再與伊朗進行任何會談，直到示威者的無謂犧牲結束為止。

廣告 廣告

川普的發言是在密西根州一處汽車工廠演講時進一步重申的，他在會後接受媒體詢問時，並未具體說明援助的內容，只表示：「你們會發現的。」雖然未提供準確數字，但川普指出，示威中的死亡人數「無論多少都太多」。

人權觀察團體指出，伊朗境內的抗爭行動已蔓延至31個省份，累計舉行超過600場示威活動。根據「人權活動人士新聞機構」（Human Rights Activists News Agency）統計，死亡人數超過2,000人，其中約1,850人為抗議民眾，另有超過16,700人遭到拘留。

白宮日前曾對外交解方抱持希望。發言人李維特（Karoline Leavitt）12日指出：「伊朗政權對外與對內傳遞的信息有明顯落差，總統對背後私下訊息仍感興趣。」然而，她也強調川普已多次展現若有必要，將不惜動用軍事手段。

川普先前曾暗示，伊朗方面已釋出希望談判的訊號，但也強調若德黑蘭政府持續暴力鎮壓，他與國安團隊將考慮「非常強硬的選項」。此外，他12日也宣布，將對所有與伊朗進行貿易的國家課徵25％關稅，立即生效。不過，白宮尚未說明執行細節。

副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及白宮國安會主要成員自上週五起持續開會，評估從外交手段到軍事打擊等不同因應方案。

面對美方表態，伊朗國會議長已警告，若美軍或以色列採取軍事行動，兩者都將成為「合法打擊目標」。

目前，由於伊朗國內網路封鎖與媒體管控嚴格，外界難以全面掌握示威規模，僅能透過零星影片與聲音了解現況。但從民間與國際人權團體的資料可見，此次抗爭為數十年來最大規模之一，起因於貨幣崩盤，進而擴大為挑戰最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）統治的政治危機。

在全球局勢緊張之際，川普除了關注伊朗局勢，也正處理其他外交挑戰，包括日前成功拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的軍事行動，以及試圖推動以哈衝突進入和談第二階段，並促進俄烏達成和平協議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進

醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪