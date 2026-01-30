川普宣布緊急狀態 威脅對供油給古巴國家課關稅

古巴燃料及發電用油雙雙告急，面臨經濟崩潰的風險。（美聯社）



美國總統川普29日簽署行政命令，宣布可對向古巴出口石油的國家徵收新關稅，此舉主要針對長期向古巴提供石油的墨西哥，可能進一步加劇古巴的能源危機。川普稱古巴為「失敗國家」，警告它無法長期生存。墨西哥總統薛恩鮑姆則對出口政策的表述模糊，強調會維持提供給古巴的部分人道援助，但未明確承諾。

美聯社報導，美國總統川普（Donald Trump）29日簽署行政命令，宣布美國進入緊急狀態，將對向古巴銷售或提供石油的國家徵收關稅，此舉可能進一步打擊正陷入能源危機的古巴。

這項命令主要針對墨西哥，墨西哥長期向古巴提供石油援助，但在川普施壓下，墨西哥政府的立場備受矚目。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）過去試圖與川普建立良好關係，但同時對古巴表達支持。

在被問及是否想「扼殺」古巴時，川普稱古巴是「失敗國家」，他還表示：「『扼殺』這個詞太嚴厲，我並不是想這麼做，但看起來古巴根本無法生存。」

在川普與薛恩鮑姆29日上午通話後，薛恩鮑姆表示雙方未討論古巴問題。她補充說，墨西哥外交部長已與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論，強調墨西哥維持對古巴的人道援助很重要，並願意作為美古之間的中介。

墨西哥日供古巴石油降至7000桶

外界推測，墨西哥可能在川普的施壓下大幅減少對古巴的石油出口。

古巴長期依賴外國援助還有盟友像是墨西哥、俄羅斯和委內瑞拉的石油供應，而在美國軍方行動推翻前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委內瑞拉已停止向古巴供應石油。川普表示，自此以後委內瑞拉石油不會再流向古巴，古巴政府已面臨倒台風險。

根據墨西哥國營石油公司「Pemex」的最新報告，2025年1月至9月，墨西哥每日向古巴輸送近2萬桶石油，但在1月美國國務卿盧比歐出訪墨西哥後，根據德州大學能源研究所專家皮尼翁（Jorge Piñón）利用衛星監測的數據，出口量降至約7000桶。

薛恩鮑姆對出口政策的表述模糊

薛恩鮑姆在墨西哥的立場上表述模糊，本週被媒體提問時，她多採取迴避態度或含糊回答。薛恩鮑姆曾表示，Pemex暫停部分石油輸送是一般性供應波動，是「主權決定」，非受美國施壓。她強調墨西哥會繼續聲援哈瓦那，但未明確說明將提供何種支持。

薛恩鮑姆甚至表示：「合約決定了什麼時候運送（石油給古巴），什麼時候不運送。」這凸顯出，在美國針對委內瑞拉行動後，墨西哥及其他拉美國家面臨極大壓力。

目前還不清楚川普行政命令對古巴的實際影響。長期受到危機和美國禁運困擾的古巴民眾，對未來的能源供應感到焦慮。





