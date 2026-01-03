川普宣布美國暫管委內瑞拉 馬杜洛已遭拘捕稱「不必第二波攻擊」

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於3日凌晨在美軍發動的精準空襲行動中遭到逮捕，隨後美國司法部正式對他提出毒品走私與武器等多項嚴重罪名的起訴。而美國總統川普（Donald Trump）表示，在委內瑞拉能夠完成「安全、適當且審慎的政權交接」之前，美國將暫時負責治理委內瑞拉，並不排除進一步軍事行動；此外，美國石油公司也將進駐委國。

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人被帶往紐約受審。川普在記者會後透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布照片，顯示美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）正押解馬杜洛離境。

川普指出，在他的指示下，美軍於前一晚及當日清晨，在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項「非凡的軍事行動」，整個過程中，美軍未有任何人員、軍事裝備損失。

川普強調，在完成政權交接前，美國將和一群人一起治理委內瑞拉，美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，也讓目前旅居海外、希望返國的委內瑞拉人看到未來。並指委內瑞拉石油產業在馬杜洛執政期間幾乎陷入停擺，美方將派遣規模龐大的石油公司進入委內瑞拉。

川普直言，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。不過羅德里格斯隨後表示，委國準備要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有武器相關罪名等多項指控，案件已由紐約南區聯邦地區法院起訴。川普形容這次行動是「自第二次世界大戰以來未曾見過的攻擊行動」，並透露美方原本已準備在必要時發動「第二波」攻勢，但目前看來可能已不需要。

