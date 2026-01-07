川普宣布美國退出66個國際組織 白宮：不符國家利益

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）於7日簽署公告，宣布美國將退出共35個非聯合國體系的國際組織，以及31個隸屬聯合國的相關機構，理由是這些組織「運作方向與美國國家利益相違」。

根據《路透社》報導，白宮在聲明中並未具體點名相關組織，但指出，這些機構推動「激進的氣候政策、全球治理模式，以及與美國主權與經濟實力相衝突的意識形態計畫」，因此不再適合美國繼續參與或提供資金支持。

白宮說明，這項決定源自於對美國目前所參與的所有國際政府間組織、國際公約與條約所進行的全面檢討。聲明強調，退出行動將終止美國納稅人資金流向那些「將全球主義議程置於美國優先事項之上」，或在處理重要議題時效率不彰、成效有限的組織，相關資源未來將改以更符合美國利益的方式配置。

廣告 廣告

對於外界要求提供完整名單與進一步說明，白宮暫未作出回應。

自川普展開第二任期以來，已多次調整美國對國際組織的參與方向，包括大幅削減對聯合國的資金挹注、停止參與聯合國人權理事會、延長暫停對巴勒斯坦救濟機構（UNRWA）的資助，並退出聯合國教科文組織（UNESCO）。此外，川普也已宣布計畫退出世界衛生組織（WHO）及《巴黎氣候協定》，持續推動以「美國優先」為核心的外交與國際政策路線。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

阿嬤說穿襪睡覺會早死？ 醫：冬天恐變「慢性自殺」這2種人真的別穿

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死