川普宣布美國進入「緊急狀態」！將對古巴石油供應國加課關稅

川普宣布國家進入緊急狀態。圖／翻攝自白宮臉書

美國總統川普（Donald Trump）29日簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，將對向古巴出售石油的國家徵收關稅，以保護美國國家安全和外交政策，免受古巴政權的影響；對此，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）強調，「不受美國單邊強制措施的干涉或約束」。

美國白宮指出，美國總統川普29日簽署一項行政命令，宣布國家進入緊急狀態，並實施一項新的關稅制度，允許美國對任何「直接」、「間接」向古巴提供石油的國家徵收額外進口商品關稅；這項命令授權國務卿、商務部長採取必要行動，包含發布規則、指南，以及實施關稅制度及相關措施。如果古巴或受影響國家採取重大措施應對威脅，或是在國安與外交政策上配合美國，總統可以修改命令。

白宮表示，美國正在採取行動，追究古巴共產政權支持敵對勢力、恐怖主義的責任，以應對在美國安全、外交政策上的迫害。白宮舉例指出，古巴境內有俄羅斯的海外訊號情報設施，專門竊取美國情報；古巴為真主黨、哈瑪斯提供安全庇護所，破壞美國維持的區域穩定。白宮也指出，古巴政權迫害反對派，剝奪言論、新聞自由，以上種種行為，對美國安全造成威脅，需要立即應對，以保護美國公民的權益。

白宮接著說，川普維持第一任期的立場，追究古巴政權的責任，在2025年6月對古巴國民實施旅行限制，以及簽署國家安全總統備忘錄（NSPM）以加強美國對古巴的政策。對此，古巴外交部長羅德里格斯表示，古巴絕對有權從任何出口商進口燃料，「不受美國單邊強制措施的干涉或約束」。



