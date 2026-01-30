川普宣布美國「進入緊急狀態」！再揚言對這些國家課關稅

國際中心／游舒婷報導

美國總統川普（Donald Trump）29日簽署行政命令，宣布美國因為古巴政府構成的威脅進入「國家緊急狀態」，並建立一套新的關稅制度，宣布對古巴石油供應國課關稅。川普表示，古巴共產政權對美國的國家安全與外交政策構成重大威脅。

川普29日簽署行政命令，宣布美國因為古巴政府構成的威脅進入「國家緊急狀態」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

川普批評古巴政權長期支持對美國不友好的勢力，威脅地區穩定。美國政府強調，宣布額外關稅措施是對古巴及其支持者施加的壓力，川普嚴厲指控古巴政權與恐怖組織如哈馬斯（Hamas）與真主黨（Hezbollah）結盟，也點名古巴境內俄羅斯情報設施，專門竊取美國敏感的國安資料。

川普發布的新關稅制度為授權美國商務部與財政部可以對任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」徵收額外關稅。目前，古巴陷入經濟危機，燃料短缺已導致大規模停電和糧食供應困難，白宮同時向古巴及相關國家提出要求，包括釋放政治犯、保障新聞自由和停止與美國對手的軍事合作，否則可能面臨更嚴厲的制裁措施。

白宮聲明指出，美國將不再容許古巴政權繼續借助支持者供應能源、破壞地區穩定，白宮重申，如果幫助古巴逃避制裁、提供能源的國家，都有可能遭遇美方關稅措施的反制。

