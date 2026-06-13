將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普於週五宣布，美軍已針對委內瑞拉惡名昭彰的監獄黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦 Hector Rusthenford Guerrero Flores 進行致命打擊。不過，白宮與國防部等單位目前尚未對此做出正式回應。

根據路透社（Reuters）報導，美國總統川普於週五證實，美軍已採取軍事行動，成功對委內瑞拉跨國犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的首腦 Hector Rusthenford Guerrero Flores（又名 Nino Guerrero）進行了致命打擊。

廣告 廣告

「阿拉瓜火車」是近年來勢力迅速擴張的委內瑞拉監獄黑幫，其犯罪網絡已從委內瑞拉延伸至多個拉美國家，甚至滲透至美國本土，引發美國政府高度關注。川普此次高調宣布軍事行動，展現出美方打擊跨國犯罪集團的強硬態度。

針對川普的這項發言，美國白宮、五角大廈以及負責中南美洲軍事任務的美軍南方司令部（U.S. Southern Command），目前皆未立即對此項攻擊行動發表評論或提供進一步的細節。

原文出處：川普宣布美軍擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」首腦

本文由AI協作，經編輯審核後發布