川普宣布美軍空襲成功擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」首腦

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美國總統川普12日表示，他指示美軍發動空襲已成功擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦葛瑞羅（Hector Rusthenford Guerrero Flores）。川普指「阿拉瓜火車」是地球上最嗜血的恐怖組織之一，並說這場行動是與委內瑞拉的朋友密切協調合作進行。

美國總統川普12日表示，美軍發動空襲擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦葛瑞羅（Hector Rusthenford Guerrero Flores）。（圖取自Truth Details TRUTH）



（另開新視窗）

路透社和法新社報導，葛瑞羅又名Niño Guerrero。川普12日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文證實，美國已對跨國犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的最高首腦葛瑞羅發動致命打擊。

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川普說，在他的指示下，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）迅速發動致命動能打擊，成功擊斃惡名昭彰的「阿拉瓜火車」目葛瑞羅，阿拉瓜火車是地球上最嗜血的恐怖組織之一。川普還說：「這場行動是與我們在委內瑞拉的朋友密切協調，我們與他們合作非常順利。」

川普並未具體說明這場空襲的時間。委內瑞拉資訊部未立即媒體回應置評請求。

川普政府曾多次對葛瑞羅和其他「阿拉瓜火車」領袖祭出制裁，指控他們參與非法毒品走私、人口販運和洗錢等犯罪活動。美國國務院將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織。

川普先前聲稱「阿拉瓜火車」與時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府協調在美國的活動。川普政府也以涉嫌勾結這個幫派為由，將部分在美移民遣送至薩爾瓦多最高戒備監獄。