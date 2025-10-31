川普宣布美軍重啟核試爆 蘇紫雲：既嚇阻俄國也劍指中國

〔記者陳治程／台北報導〕美國總統川普(Donald Trump)近日前來西太平洋，先後與中國國家主席習近平、南韓總統李在明會晤，然而，當外界聚焦在川習會的談話內容，川普昨(30)日卻在個人社群媒體發文宣布美軍恢復核試驗，引發各界議論。國防院學者蘇紫雲分析，川普此舉是延續其第一任期、以及拜登政策基調，在中共擴張武彈庫、俄國研發核巡弋飛彈之際給予下馬威，進行戰略平衡。

全球矚目的「川習會」昨日落幕，但在這場重點會談前，川普卻在個人的「真實社群」(Truth Social)帳號上宣布，美軍未來將重啟核武器試驗，除強調此舉是考量他國的核試驗計畫情形，才下令指示戰爭不進行規劃，還提到俄、中兩國在核武數量上急起直追，約莫5年後就會追上美軍規模。

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，川普宣布恢復核試驗並非臨時決議，而是延續他第一任期的政策路線。他指出，川普2019年就率先以中國不受規範為由，宣布退出《中程飛彈條約》(俄後於今年8月不再遵守)，並開始研發中長程飛彈，而這道決定下的產物，正是今日的「堤豐」(Typhon)中程飛彈系統，以及「暗鷹」(Dark Eagle)極音速飛彈系統等。

而在不久前，俄羅斯才宣布測試新型、可攜帶核彈頭的9M370「海燕」核動力巡弋飛彈，成為觸動華府戰略布局的主因之一；此外，蘇紫雲也提及外界預估中國會在2030年前儲備達千枚核彈頭，以及今年93閱兵上所展出的「巨浪3型」(GL-3)彈道飛彈等可境外打擊的戰略武器，成為此次宣布恢復核武試驗的另一個伏筆。他直言，這道命令看似直指俄羅斯，實際上也鎖定中國，是「一劍雙鵰」。

根據公開紀錄，美國最近一次的核武器試驗在1992年9月23日、距今已33年餘，當時華府在美西內華達州某處執行名為「分割者」(Divider)的測試計劃，而在此次試爆後，時任美國共和黨籍總統老布希(George H. W. Bush)旋即宣布暫停試驗。

