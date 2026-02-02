川普宣布翻修並關閉甘迺迪中心! 網諷：票房收入低與「這原因」有關.....

美國川普政府日前宣布將甘迺迪表演藝術中心改名為「川普．甘迺迪中心」，近期又決定將對該機構進行為期兩年的大規模整修，引發網友熱議。 圖：擷取自 @lopezdoriga X 帳號

[Newtalk新聞] 在重返白宮開啟第二段總統任期後，美國總統川普對位於華盛頓特區內約翰．甘迺迪表演藝術中心( John F. Kennedy Center for the Performing Arts )一直抱持著高度的關注，甚至在日前宣布將該機構改名為「川普．甘迺迪表演藝術中心」，並親自擔任董事會主席。然而，川普擅自更名的行為似乎引發藝術家群體的不滿，該機構的門票收入直線下跌，川普也於近期宣布將暫時關閉該中心，進行為期兩年的大規模翻修。

根據美國《福斯新聞》( Fox News )報導，川普於 1 日透過社群媒體 Truth Social 發布貼文，宣布將於今年 7 月 4 日關閉甘迺迪中心，並展開為期兩年的翻新作業。川普表示，關閉該中心的決定是在歷經長達一年的審查後決定的，「暫時關閉劇院的決定，能讓翻修工程更快且更高品質的完成，是提升該中心地位的『最佳途徑』」。

川普強調，此次的翻新作業將讓甘迺迪中心這座「在財務與結構上都處於糟糕狀態的表演中心」轉型為「世界級的藝術、音樂與娛樂殿堂」，並宣稱未來幾代的美國人民都將為該座美麗且具標誌性的建築感到「無比自豪」。川普也進一步指出，甘迺迪中心的翻新資金已經全部到位，但目前仍未公布資金的具體來源。

報導稱，甘迺迪中心每年都會舉辦上百場藝術演出，並有多家劇團常駐在該中心進行表演，不清楚該中心被關閉並開始整修後，受影響的劇團是否延期或轉移至其他場地進行表演。

雖然川普宣稱關閉劇院的決定經過了一整年的評估，但仍有許多網友對此表示懷疑。推主「Brain Krassenstein」認為，川普突然臨時宣布甘迺迪中心的原因，可能與該機構近期面臨門票銷售暴跌的窘境有關。「Brain Krassenstein」表示，在川普宣布將該機構改名為「川普．甘迺迪中心」後，許多藝術家採取實際行動，以取消表演的方式表達對該政策的不滿，質疑川普擅自更名才是導致該機構票房收入暴跌的主要原因。

