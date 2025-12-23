川普宣布親自設計「川普級」超級戰艦 威力百倍、打造美國黃金艦隊

2025年12月22日，美國總統川普宣布將打造新的「川普級」巡防艦。路透社



美國總統川普週一（12/22）宣布，美軍將建造全新的「川普級」戰艦，將是規模更大、速度更快的「超級戰艦」，「威力將是以往任何戰艦的一百倍」，以鞏固美國的軍事霸權。

有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，美軍將先建造兩艘「川普級」（Trump Class）新戰艦，之後再建造8艘，最終數量將達20至25艘。川普表示，新戰艦將取代美國「老舊、疲憊、過時」的軍艦，成為「美國海軍艦隊中的旗艦」。

他說：「它們將協助維持美國的軍事霸權、重振美國造艦業、震懾美國在全世界的敵人。」

川普是在他位於佛州的海湖莊園圖書館宣示新計畫，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿暨白宮國安顧問盧比歐（ Marco Rubio）也在場。

「川普級」首艘戰艦命名為「不屈號」。美聯社

川普率國安顧問盧比歐（左起）、國防部長赫格塞斯、海軍部長費倫共同出席記者會。美聯社

川普已指示美國海軍打造新的「黃金艦隊」（Golden Fleet），意在加強反制中國與其他對手。川普表示，新戰艦將配備「最高級的艦砲與飛彈」，以及超音速武器、電動軌道砲、巡弋飛彈、以及「全世界最精密的雷射系統」，將是史上最大的戰艦。

他也表示，「黃金艦隊」的海軍更新計畫也包括新的航空母艦。

●「我很注重美感」 川普不滿美國以往軍艦設計

此外，「川普級」戰艦將更符合川普的審美標準。川普已表示，他將積極參與新戰艦設計。

他說：「美國海軍將和我一起領導新艦艇的設計，因為我是非常注重美感的人。」

川普稱，將參與新戰艦設計。美聯社

川普今年稍早向海軍官員發表演說時曾表示，對於美軍某些船艦設計並不滿意，「我是很注重美感的人，對於你們建造的某些船，我不喜歡它們的美學設計」。

他當時表示：「他們說，那是隱形船艦。我說那不是隱形的問題。一艘隱形的船不必是醜陋的船。」

●新戰艦零組件將在美國建造

美國海軍上週五（12/19）已宣布，將把一系列在美國本土建造的全新巡防艦級納入新艦隊編制，但川普週一親自宣布時，才公開新戰艦系列將命名為「川普級」。通常一個新系列戰艦的首艘艦艇會以該系列名稱命名。不過根據海軍發布的海報，首艘新型戰艦將命名為「不屈號」（USS Defiant），而非「川普號」。

巡防艦的設計目的在於維護海上航道安全，並為較大型艦艇提供護衛。

美國海軍部長費倫。美聯社

美國海軍部長費倫（John Phelan）指出，建造新系列戰艦將使美國「同時在建的艦艇總噸位與火力」創下歷史新高，而且相關零組件將在美國每一個州生產。

費蘭表示，這些戰艦不僅將配備美國軍艦史上「口徑最大的艦砲」，還將搭載可由海上發射、具備核武能力的巡弋飛彈。

