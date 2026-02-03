川普宣布調降印度對等關稅至18%! 彭博：向俄購油25%關稅也移除

美國總統川普(右)和印度總理莫迪。 圖：翻攝自 騰訊網

[Newtalk新聞] 美國高關稅稅率已影響印度對美國市場近55%出口，並對印度打造製造強國的雄心壯志構成威脅。不過，美國總統川普（Donald Trump）今天在社群平台發文宣布，印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意停止向俄羅斯採購原油，他將把對印度商品課徵的對等關稅，自25%降至18%。此外，川普因印度向俄羅斯購油而施加的25%關稅也將移除。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，莫迪已同意停止向俄羅斯購油，將擴大向美國採購石油，甚至向委內瑞拉採購，此舉將有助於結束在烏克蘭的戰爭，川普表示：「基於對莫迪總理的友誼與尊重，並應他的請求…我們達成美國與印度之間的一份貿易協議，美國將調降對等關稅，自25%降至18%。」

川普也強調，印度同樣將採取行動，將對美國的關稅與非關稅壁壘調降至「零」，並採購「超過5000億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭與其他產品」，川普還說：「我們與印度的極佳關係，未來將更加鞏固」，莫迪則表示，他與川普之間的通話「愉快」，並感謝川普調降對印度商品的關稅。

莫迪在社群平台X（前推特）發文提到：「今天與我的好友川普總統進行了愉快的通話。樂見印度製產品的關稅將降至18%。」不過，莫迪的貼文並未提及川普聲稱「印度將把美國商品關稅降至零」以及「印度同意停止購買俄羅斯石油」等承諾。彭博報導引述知情官員透露，川普也將移除因印度向俄購油而另外施加的25%關稅。

美國是印度最大的出口目的地，印度出口有將近1/5輸往美國，而川普對印度商品課徵的50%懲罰性關稅，在美國所有主要貿易夥伴中最高。彭博報導指出，總的來說，美國對諸多印度商品的整體關稅，將從50%調降18%，意味著對印度紡織、機械與其他商品的關稅大幅調降。

此舉讓新德里當局如釋重負，印度政府數月來一直試圖與華府磋商調降關稅。受此利多消息刺激，印度基準股價指數Nifty 50指數期貨在交投清淡中一度飆升3.8%，在美掛牌的iShares MSCI India ETF則是上漲2.4%，印度盧比兌美元匯率在離岸交易中勁升1%。

