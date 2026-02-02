川普宣布調降印度關稅至18％ 莫迪承諾採購「5000億美國貨」

美國調降印度關稅至18%。（圖／達志／美聯社）

根據《印度時報》報導，美國與印度在歷經數月貿易緊張後，於週一正式達成雙邊貿易協議。美方同意將對印度進口商品加徵的額外關稅從原本的25％調降至18％，大幅提升印度紡織、皮革與海鮮等產業出口競爭力。

美國總統川普率先於社群平台Truth Social宣布此項消息，而印度總理莫迪也隨後在X平台發文，感謝「親愛的朋友川普」在1.4億印度人民的名義下做出這項關稅調整。不過，莫迪並未在貼文中直接提及該項貿易協議。

川普在聲明中還表示，莫迪已同意停止從俄羅斯進口石油，轉而大幅向美國與潛在的供應國委內瑞拉採購能源，同時承諾購買5000億美元的美國產品，包括能源、科技、農產品、煤炭等。

莫迪在X平台貼文中強調：「當兩個大型經濟體與全球最大民主國攜手合作，將為人民帶來利益，也開啟雙贏合作機會。」他並表示支持川普對全球和平的努力，期待雙方關係持續升溫。

報導也指出，川普先前曾對印度購買俄油而加徵25％關稅，如今則表示此番讓步純粹是出於對莫迪的尊重與友誼。他表示：「我們與印度的關係將更為堅實。我與莫迪總理都是能做事的人，這是其他人無法比擬的。」

值得注意的是，川普還貼出與莫迪登上雜誌封面的合照，並形容印度門（India Gate）為「美麗的勝利之門」，揚言華府未來將建造「全世界最偉大的紀念碑」。

這項協議發表時機，也正好在印度與歐盟宣布完成全面自由貿易協議（FTA）談判後六天。觀察家指出，莫迪與川普之間的政治互動不僅強化雙邊經貿關係，也可能在美國選戰期間成為川普強調國際斡旋能力的政績之一。

