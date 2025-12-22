川普宣布路州州長蘭德瑞 出任美國駐格陵蘭特使

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，他將任命路易斯安那州州長傑夫．蘭德瑞（Jeff Landry）為美國駐格陵蘭特使。

路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示，「傑夫深知格陵蘭對我們國家安全的重要性，他將竭力維護我國利益，保障我們盟友乃至全世界的安全、穩定和生存。」

白宮與蘭德瑞的代表尚未就此回應。

目前尚不清楚2024年1月就任州長的蘭德瑞，是否需要因此辭去州長職務。

格陵蘭基本上是丹麥轄下的自治領土。數年來，川普曾多次表示它應成為美國一部分，理由是出於安全考慮以及對其礦產資源的興趣。

蘭德瑞今年稍早曾對這項想法表示讚賞，他1月9日曾在社群媒體X表示，「川普總統說得完全正確！」「我們需要確保格陵蘭加入美國。這對他們來說是好事，對我們來說也是好事！讓我們促成此事！」

格陵蘭與丹麥一直拒絕這項提議。

儘管美國與格陵蘭本月稍早承諾「相互尊重」，但

格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）表示，美國對格陵蘭的言論為當地民眾帶來不確定性，她強調需要與美國進行公開對話。

根據格陵蘭大報「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，莫茨費爾特說：「我國和美國基於共同利益合作80年。現在需要重建互信，以便我們能繼續保持良好合作關係。」（編譯：屈享平）1141222