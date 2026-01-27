川普宣布退出WHO不忘究責！怒轟疫情期間背離科學為中國封城背書...還無視早期警訊「假裝台灣不存在」

美國總統川普22日正式宣布退出世界衛生組織（WHO），自其剛上任時宣告退出的通知已滿一年，其中理由包括WHO在武漢肺炎疫情期間的失職，阻礙關鍵資訊即時、準確共享；對此，美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）在社群發文批評，WHO對台灣早期示警視而不見，假裝台灣不存在，還背離科學為中國封城政策背書，導致疫情失控蔓延。

除了指出WHO在疫情期間的失職，美國政府也批評其還試圖掩蓋那些失敗舉措，對此，歐尼爾在社群X上發文痛批，WHO不但無視台灣的早期警訊，假裝台灣不存在，錯過防疫先機，更忽視嚴謹的科學，胡亂推動封城政策。

美國國務院與衛生部也已發布聯合聲明，證實美國已對WHO停止資金援助，並召回所有駐日內瓦總部的技術官員；美國衛生部長甘迺迪（RFK Jr.）強調，美國未來將轉向雙邊合作，不再受制於受政治操弄的國際組織。



而針對指控，WHO武肺疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）聲稱，歐尼爾的說法「全都不是真的」，台灣當時只是詢問資訊，並說WHO沒有忽視台灣，也沒忽視科學、建議封城；WHO秘書長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則稱，美國退會讓全世界都變得更加不安全。

(圖片來源：歐尼爾X)

